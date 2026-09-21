À peine arrivé à Istanbul, Mike James a déjà pris les commandes

Les débuts de Mike James (1,85 m, 36 ans) sous ses nouvelles couleurs sont particulièrement réussis. L’Anadolu Efes Istanbul Efes s’est imposé face au Lokomotiv Kuban (88-82), dimanche 20 septembre à Moscou, pour remporter la sixième édition de la SuperCoupe de VTB League.

🏆 Kupa bizim! 💙🤍 VTB United League SuperCup’ı şampiyon olarak tamamlıyoruz! VTB United League SuperCup Final

Anadolu Efes 88 – 82 Lokomotiv Kuban | Maç Sonucu pic.twitter.com/GTQuReulet — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 20, 2026

Et l’ancien joueur de Monaco a largement contribué à ce premier trophée de la saison. Mike James a terminé meilleur marqueur de la finale avec 27 points, auxquels il a ajouté 5 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions. Dario Saric l’a accompagné avec 15 points et 6 rebonds, tandis qu’Aleksej Pokusevski et Maksim Barashkov ont chacun inscrit 20 points pour le Lokomotiv Kuban.

La rencontre est restée indécise jusqu’au dernier quart-temps. Après un premier acte remporté par Efes (25-22), le Lokomotiv avait repris l’avantage à la pause (47-41), avant que les deux équipes se retrouvent à égalité à l’issue du troisième quart-temps (67-67). Les Stambouliotes ont finalement fait la différence dans les dix dernières minutes pour s’imposer 88-82.

🚨💣 Mike James's shot that secured Anadolu Efes's victory in the Super Cup final#Efes #James pic.twitter.com/bnc1SvZZBT — Dmitriy Zheldak (@Zheldak_basket) September 20, 2026

Un succès qui porte la marque de l’ancien monégasque dans les dernières secondes avec un panier à trois-points avec la faute, transformant le lancer-franc pour un 3+1.

Un premier trophée et un titre de MVP

La performance de Mike James en finale est venue conclure une SuperCoupe durant laquelle le meneur américain avait déjà pesé sur les deux premiers succès d’Efes.

Pour son entrée dans la compétition contre le Zenit Saint-Pétersbourg, largement battu 100-76, l’ancien joueur du CSKA Moscou avait inscrit 13 points, pris 5 rebonds et délivré 3 passes décisives.

Le lendemain face à l’UNICS Kazan (91-79), James avait surtout marqué la fin de rencontre : il avait inscrit 13 points consécutifs dans les dernières minutes pour permettre à Efes de sécuriser sa qualification pour la finale.

À l’issue du tournoi, il a été désigné MVP de la SuperCoupe.

🔥 VTB United League SuperCup MVP: Mike James! pic.twitter.com/H3qMpxRzkf — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 20, 2026

Un départ réussi après cinq saisons à Monaco

Arrivé à l’Anadolu Efes durant l’intersaison après cinq saisons passées à l’AS Monaco, Mike James n’aura donc pas attendu le début de l’EuroLeague pour marquer les esprits avec son nouveau club. Son passage en Principauté s’était achevé sur un quadruplé inédit et historique.

L’Anadolu Efes devient par ailleurs le premier club étranger à remporter la SuperCoupe de VTB League, après avoir déjà été le premier à atteindre sa finale. Depuis la création de l’épreuve, les cinq premières éditions avaient été remportées par le CSKA Moscou (trois fois) et le Zenit Saint-Pétersbourg (deux fois).

Pour Mike James et Efes, cette première sortie compétitive de la saison se termine donc avec un trophée avant le retour de l’EuroLeague, programmé pour le club stambouliote le 24 septembre sur le parquet du FC Barcelone.