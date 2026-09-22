C’est l’un des jeunes français dont la trajectoire pourrait bondir cette saison. Seulement cinq ans après avoir débuté le basket, Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) est déjà un joueur NBA, drafté en 19e position l’année dernière. Et après avoir disputé 40 matchs avec des minutes restreintes lors de sa saison rookie, le pivot alsacien devrait voir ses responsabilités largement augmenter pour sa saison sophomore.

Joan Beringer Poste : Pivot

Taille : 210 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : France

Club : Minnesota Timberwolves Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 3,8 #453 REB 2,3 #383 PD 0,3 #550

« Faire au moins deux bons match pour un mauvais »

La situation des Timberwolves le laisse en tout cas penser. Car derrière l’indéboulonnable Rudy Gobert, Beringer est tout simplement le pivot remplaçant attitré. Le seul autre pivot de l’effectif, l’Australien Rocco Zikarzky, âgé du même âge que Beringer, est derrière lui dans la hiérarchie. Naz Reid n’a pas été remplacé depuis son transfert, et aucun autre joueur ne dépasse les 2,05 m. C’est donc l’opportunité parfaite pour Beringer de saisir sa chance cette saison, alors qu’il n’aura même pas 20 ans lors de l’opening night.

📈 Joan Beringer m'a parlé de ses progrès depuis son arrivée en NBA, lui qui nous a sorti une ligne de stats complètement folle il y a deux jours.



"Lecture du jeu, dribble, shoot défense, tellement de choses, et physiquement aussi j'ai pris" https://t.co/yjvaVFBj42 pic.twitter.com/sseeyHUf3s — Eliott Caillot | Taille 6 (@eliott_caillot) 14 avril 2026

Son coach Chris Finch a confirmé dans le MinnPost qu’il sera le pivot remplaçant. Les Wolves vont lui faire confiance, malgré son inexpérience : « Bien sûr il y a aura des hauts et des bas. Mais on veut le pousser pour qu’il fasse au moins deux bons matchs pour un mauvais. Parce que s’il fait deux mauvais matchs pour un bon, ça nous mettra dans une position indélicate. »

À un si jeune âge basket, le Français a donc déjà une pression sur les épaules. Notamment dans une franchise compétitive qui est toujours allé au moins en demi-finale de conférence depuis 2023. « Mais ce qui nous donne confiance, c’est que quand on lui a donné sa chance la saison dernière, il a répondu présent. »

Les bons joueurs autour de lui

Chris Finch a souligné son énergie, son équilibre, et son envie de bien faire, mais aussi mis en garde contre sa sur-agressivité ou ses fautes. Pour lui délivrer des caviars, la franchise a tout de même fait venir LaMelo Ball, l’un des passeurs les plus prolifiques de NBA ces dernières années. Même si Rudy Gobert sera le premier à en bénéficier dans le cinq majeur, Beringer aura aussi des occasions d’être sur le terrain avec l’ex-Hornet. Ce dont il aura besoin, puisque les trois-quarts de ses paniers la saison dernière étaient marqués après une passe décisive.

Joan Beringer was very intriguing on a per-minute basis last season...



Lot of rawness, but the talent is very apparent. Runs the floor like a gazelle at 7ft, 7'5 wing, 235lb. Has highly intriguing defensive recovery abilities. Dunks the ball. Big fan. pic.twitter.com/Shp0z6V1pN — Basketball University (@UofBasketball) 1 juillet 2026

Lors de ses passages en G-League et en Summer League, Beringer tournait autour des 15 points, 11 rebonds et 2,5 contres de moyenne. Des statistiques convaincantes qui laissent penser qu’il est prêt à faire le grand saut, et à entrer dans la rotation de son équipe.

Le tout en étant toujours bien conseillé par son mentor Rudy Gobert. « C’est incroyable de l’avoir dans l’équipe. C’est un vétéran, il connaît parfaitement la NBA, le fonctionnement, le quotidien » nous expliquait le principal intéressé en interview l’année dernière. « J’ai énormément à apprendre de lui, tous les jours. Que ce soit dans le travail ou l’hygiène de vie, il est hyper rigoureux. Il fait attention à ce qu’il mange, à la récupération, à tout. Franchement, c’est un exemple. »