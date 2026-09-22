Baskonia veut renforcer sa raquette, Clément Frisch pourrait en faire les frais

L’avenir de Clément Frisch (2,01 m, 24 ans) à Baskonia Vitoria-Gasteiz pourrait connaître un nouveau tournant. Selon El Correo, le club de Vitoria envisage de prêter le Français afin de libérer une place dans son effectif et de recruter un intérieur davantage adapté à ses besoins actuels.

Frisch doit entamer la deuxième saison de son contrat de trois ans avec Baskonia. Son départ temporaire permettrait au club de conserver un groupe de treize joueurs tout en ajoutant un troisième véritable pivot aux côtés de Kenneth Faried et Alex Len.

PROFIL JOUEUR Clément FRISCH Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 24 ans (07/01/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 3,9 #239 REB 2,7 #140 PD 0,4 #244

Cette décision réduirait en revanche les solutions disponibles au poste d’ailier fort, où Tadas Sedekerskis et l'ancien strasbourgeois Rodions Kurucs deviendraient les principales options de l’entraîneur Paolo Galbiati.

Le scénario d’un prêt n’est pas nouveau. Baskonia avait déjà étudié cette possibilité au cours de la saison passée avant de finalement privilégier l’intégration du Français dans la rotation de son entraîneur.

Baskonia cherche un troisième pivot

La situation a évolué en raison des besoins identifiés par le club dans son secteur intérieur. Toujours d’après El Correo, Baskonia veut renforcer sa raquette sans pour autant augmenter le nombre total de joueurs composant son effectif.

La configuration actuelle du groupe entre également en ligne de compte. Le club dispose déjà de deux places occupées par des joueurs non européens et compte au moins quatre joueurs formés localement.

Le profil recherché serait celui d’un joueur de grande taille, doté d’une présence physique importante et capable également de représenter une menace à longue distance.

Sans évoquer de nom précis, le directeur sportif Félix Fernández a confirmé que Baskonia continuait d’étudier les possibilités offertes par le marché afin d’identifier d’éventuelles améliorations pour son effectif.

Faried et Len actuellement seuls pivots de métier

En l’absence de nouvelle arrivée, Baskonia aborderait le début de la saison 2026-2027 avec Kenneth Faried et Alex Len comme seuls véritables pivots de son effectif.

La situation de l’Ukrainien représente également un élément à prendre en compte. Tout juste débarqué en Espagne, Alex Len venait seulement d’effectuer son premier entraînement avec Baskonia et disposait donc encore d’un rythme de compétition limité.

Le possible prêt de Clément Frisch apparaît ainsi comme l’une des solutions étudiées par Baskonia pour rééquilibrer son groupe. À ce stade, aucune opération n’est cependant annoncée comme finalisée et le Français reste sous contrat avec le club basque.