Dans quelques jours, Patrick Beverley fera ses premiers pas en Betclic ELITE sous le maillot du Boulazac Basket Dordogne, à 38 ans. Que de chemin parcouru depuis ses débuts en Europe en 2008 en deuxième division ukrainienne, quatre ans avant ses débuts en NBA, à peine sorti de l’université d’Arkansas.

Le natif de l’Illinois a récemment partagé ses souvenirs de cette époque dans le podcast Out The Mud, expliquant comment cette expérience a façonné la mentalité qui l'a accompagné tout au long de son parcours dans le basketball.

« J’ai reçu un appel pour jouer en Ukraine, en deuxième division. J’ai sauté dans l’avion en un clin d'œil. Quand on connaît mon histoire et qu'on comprend pourquoi je joue comme je le fais, ça devient logique. (...) Imaginez un peu : l'Ukraine de deuxième division, même pas de première division. Pas d’avion, pas de bus, on prenait le train partout. Je parle de trajets de 21 heures. J’allais dans des endroits que je n’avais jamais vus auparavant. (...) Je gagnais 6 000 dollars par mois et je m’en fichais. Je m'amusais, je mangeais du bortsch (NDLR : le potage national) et je célébrais chaque petite victoire. »

Une expérience professionnelle aux antipodes de la NBA

Avec le BC Dnipro, il a disputé 46 matchs lors de la saison 2008-2009, compilant 16,7 points, 7,0 rebonds, 3,6 passes décisives, 2,2 interceptions et 1,3 contre de moyenne. Une expérience qui l'a conduit à être sélectionné en 42e position de la draft 2009 par les Los Angeles Lakers.



Après son aventure ukrainienne, le meneur a signé avec l'Olympiakos en 2009 puis au Spartak Saint-Pétersbourg, avec lequel il a remporté le titre de MVP de l'Eurocup lors de la saison 2011-2012.

Ce qui lui a par la suite ouvert les portes de la NBA au sein des Houston Rockets puis des Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers et Milwaukee Bucks. Pour un total de 8,3 points, 4,1 rebonds et 3,4 passes décisives en 666 rencontres de saison régulière, tout en étant sélectionné trois fois dans l'équipe All-Defensive.

« J’ai toujours été un grand fan de basket européen »

Beverley est revenu en Europe à l'été 2024 en signant avec l'Hapoël Tel-Aviv, avant de porter le maillot du PAOK Salonique en 2025-2026.

L rêve désormais de mener Boulazac en play-offs de Betclic ELITE, comme il l'expliquait lors du média day LNB à notre micro.