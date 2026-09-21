Après la Syrie et Liban, Kenny Baptiste poursuit sa carrière en Arabie saoudite

Kenny Baptiste change une nouvelle fois de championnat. L’intérieur français s’est engagé avec Al Khaleej pour la saison 2026-2027 et va ainsi découvrir l’Arabie saoudite. Il rejoint une compétition qui commence à attirer des joueurs référencés du circuit FIBA.

Kenny Baptiste rejoint Al Khaleej en Arabie saoudite

Après avoir quitté Limoges à l’automne 2025, Kenny Baptiste avait repris la compétition en janvier dernier avec les RheinStars Cologne, en deuxième division allemande. Il avait ensuite connu deux premières expériences au Moyen-Orient. Productif en Syrie, il avait tapé dans l’œil du club libanais de la Nadim Souaid Academy, qui a racheté son contrat. Il y a disputé deux rencontres à 14 points de moyenne, accompagnés de 8,5 rebonds, 2,5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres.

Le Guadeloupéen prend désormais la direction d’Al Khaleej, engagé en Saudi Basketball League. Ce départ l’éloigne encore un peu plus de la Betclic ELITE, où il avait évolué avec Le Mans, Chalon puis Limoges après être également passé par Quimper en ELITE 2.

Son dernier exercice complet en France remonte à 2024-2025 avec le Limoges CSP, avec lequel il avait compilé 7,8 points, 4,3 rebonds et 1,6 passe décisive en 28 rencontres.

Le championnat saoudien attire des profils passés par la France

Kenny Baptiste n’est pas le premier visage connu du basket français à choisir l’Arabie saoudite dernièrement. Ibrahima Fall Faye avait rejoint Al-Ittihad Jeddah en 2025 après son passage en Chine. L’intérieur sénégalais avait auparavant porté les couleurs de Chalon, Poitiers, Monaco, Boulogne-Levallois et Nanterre, notamment.

Le mouvement s’est poursuivi cet été avec Marvin Clark. L’un des héros de la montée de l’Élan Béarnais en Betclic ELITE, auteur de 27 points et 9 rebonds lors de la belle de la finale des playoffs d’ELITE 2 contre Poitiers, s’est lui aussi engagé avec Al-Ittihad.

Avec des moyens financiers en hausse et plusieurs recrutements effectués hors de ses frontières, le basket saoudien tente ainsi de gagner en attractivité. Kenny Baptiste va lui tenter d'aider son nouveau club à faire mieux que la saison passée, avec une avant-dernière place au classement de la SBL.

Le classement 2025-2026 de la Saudi Basketball League