De la piste à l’officialisation : Antoine Dudit débarque bien à Aix-Maurienne

Cinq jours après les premières informations de BeBasket, Aix-Maurienne Savoie Basket a confirmé l’arrivée d’Antoine Dudit (1,86 m, 29 ans). Le meneur français vient renforcer l’effectif de Julien Cros pendant l’indisponibilité de Romain Hoeltzel, annoncée pour environ deux mois.

Le club savoyard avait dû se mettre en quête d’une solution au poste 1 après la blessure de sa recrue estivale.

Cette fois, plus de conditionnel : le choix est acté et l’ancien joueur de Quimper va bien débuter la saison 2026-2027 sous les couleurs d’AMSB.

Julien Cros compte sur son adresse et sa capacité à créer

Dans le communiqué du club, Julien Cros a précisé les qualités qu’il attend de son nouveau meneur.

« Antoine nous apportera son adresse extérieure, sa capacité à défendre fort et à faire jouer les autres », indique l’entraîneur d’Aix-Maurienne, qui souligne également ses qualités de coéquipier et sa capacité d’intégration.

Dudit sort d’une saison 2025-2026 perturbée par une longue blessure avec Quimper. En ÉLITE 2, il a disputé 12 rencontres pour 6,4 points, 1,5 rebond et 2,5 passes décisives en 15 minutes de moyenne. Avant son passage dans le Finistère, le Vendéen avait acquis une importante expérience en Nationale 1, notamment à Challans, Pont-de-Chéruy et Mulhouse.

PROFIL JOUEUR Antoine DUDIT Poste(s): Meneur Taille: 186 cm Âge: 29 ans (24/02/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 6,4 #176 REB 1,5 #229 PD 2,5 #73

Une piste désormais transformée en signature

Cette officialisation vient confirmer les informations publiées par la semaine dernière. Le meneur avait passé sa préparation entre Roanne et le SCABB et avait d’ailleurs affronté Aix-Maurienne quelques jours avant que le club savoyard ne se positionne sur son profil.

« Je voulais absolument rester en Élite 2 à l’issue de la saison dernière, qui a été très frustrante individuellement et collectivement explique t’il dans les colonnes du Dauphiné. J’ai cette opportunité, je vais donner le maximum pour avoir de bons résultats avec Aix-Maurienne. L’objectif, c’est que ce soit gagnant-gagnant, pour montrer que nous avons le niveau et pour que, de mon côté, je puisse m’installer durablement dans la division »

Il devrait désormais accompagner AMSB lors du début de saison d’ÉLITE 2, qui commencera vendredi 25 septembre sur le parquet de Caen.