Mohamed Diawara attendu comme la « révélation » des Knicks cette saison !

Mohamed Diawara (2,06 m, 21 ans) abordera sa deuxième saison NBA avec davantage d’attentes. Toujours productif mais utilisé par séquences seulement lors de l’exercice 2025-2026, l’ailier français des New York Knicks est désigné par Bleacher Report comme le joueur susceptible de connaître la plus forte progression dans l’effectif new-yorkais. Une perspective liée notamment à ses qualités défensives et à l’évolution de la rotation du champion NBA en titre.

Mohamed Diawara with Donovan Mitchell + others in a @Cbrickley603 Black Ops run pic.twitter.com/8PJY0AFglH — New York Basketball (@NBA_NewYork) September 3, 2026

Sélectionné en 51e position de la Draft NBA 2025 par les Los Angeles Clippers avant d’être immédiatement transféré à New York, Mohamed Diawara a participé à 69 rencontres de saison régulière pour sa première année dans la Ligue, dont sept comme titulaire. Et compilé 3,6 points, 1,4 rebond et 0,8 passe décisive de moyenne en un peu moins de 10 minutes par match.

"I'm going backboard" – NYC Mayor Zohran Mamdani to Mohamed Diawara at Marcus Garvey Park (Update: he did not go backboard) pic.twitter.com/I4svcecpp5 — New York Basketball (@NBA_NewYork) March 15, 2026

Son temps de jeu est resté limité en playoffs, avec seulement six apparitions et aucune entrée en jeu lors des cinq rencontres des Finales NBA face aux Spurs de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans). Diawara avait en revanche profité de l’absence de Miles McBride entre fin janvier et fin mars pour obtenir davantage de responsabilités et se faire remarquer du grand public. Ainsi sur la période, l’ancien du Paris Basketball a tourné à 5,9 points en 14,2 minutes par sortie, grâce notamment à un excellent 40,5 % de réussite à 3-points. Une parenthèse dorée durant laquelle l’ex-choletais a atteint ou franchi la barre des 10 points à 7 reprises.

🇫🇷 MOHAMED DIAWARA STARTER AVEC LES @NYKNICKS, ET QUI REALISE SON RECORD DE POINTS EN CARRIERE ! 🔥 🔶 18 Points en 17 minutes

🔶 7/9 FG au tir, 4/4 à 3-points

🔶 2 interceptions Bravo Mo ! pic.twitter.com/VkSkWO6LGU — NBA France (@NBAFRANCE) December 30, 2025

Greg Swartz estime donc que le Français pourrait désormais devenir plus régulièrement utile dans la rotation. « La fatigue de la saison régulière finira forcément par se faire sentir chez les Knicks, champions en titre. Quand cela arrivera, la franchise aura besoin de joueurs comme Mohamed Diawara pour apporter une étincelle », écrit le journaliste de Bleacher Report, repris par Yahoo Sports.

Mohamed Diawara, le parfait 3&D ?

La progression attendue de Diawara repose d’abord sur son profil défensif. Sa longueur et sa mobilité pourraient lui permettre de récupérer davantage de minutes au sein de la second unit de Big Apple. Mais ce n’est pas tout. L’insider NBA relève également son efficacité dans les corners, où il aurait converti 57,6 % de ses tentatives à 3-points la saison dernière.

Preuve de sa précision au large, le Parisien de naissance a signé un très prometteur 36,9 % sur l’ensemble de la saison régulière. Terminant ainsi avec le 6e meilleur pourcentage parmi les rookies ayant tenté plus de 100 tirs primés sur la saison.

La question concernera désormais sa capacité à s’installer dans la rotation lorsque les enjeux augmenteront. EJ Stewart, de la radio WFAN, estime d’ailleurs que le Français pourrait cette fois être sollicité en playoffs : « Avec sa longueur, ses qualités athlétiques et sa vitesse, c’est exactement le type de joueur dont ils pourraient avoir besoin dans ce genre de matches. »

Après une saison d’apprentissage conclue par un titre NBA, Mohamed Diawara dispose ainsi d’une opportunité pour prendre davantage de place aux côtés de Jalen Brunson. C’est tout ce qu’on lui souhaite.