Nico Mannion et le BC Roma sanctionnent Le Mans pour clôturer la pré-saison du MSB

Le premier quart-temps n’a pas permis de départager les deux équipes (24-24). Mais la rencontre a ensuite progressivement basculé en faveur du BC Roma SPQR.

Les Italiens ont accéléré dans le deuxième quart-temps, remporté 29-20, pour rejoindre les vestiaires avec neuf points d’avance (53-44). Le Mans n’est pas parvenu à enrayer cette dynamique au retour de la pause. Rome a encore creusé l’écart avec un troisième acte à 27-20, portant son avantage à 16 unités après 30 minutes (80-64).

Le MSB a finalement remporté le dernier quart-temps (20-19), insuffisant toutefois pour remettre en cause l’issue de la rencontre.

Score final : 99-84 en faveur du BC Roma SPQR à l’occasion de la troisième édition du Trophée Thierry Rupert à Poissy.

21 ballons perdus pour Le Mans

Au-delà de l’adresse, relativement proche entre les deux équipes — 45% aux tirs pour Le Mans contre 49% pour Rome — plusieurs différences apparaissent sur la feuille de statistiques.

Le MSB a notamment perdu 21 ballons, contre seulement 13 pour son adversaire. Les Manceaux ont également connu davantage de difficultés sur la ligne des lancers francs, avec 20 réussites sur 29 tentatives (69%), quand Rome a converti 14 de ses 16 essais (87,5%). À 3-points, Le Mans termine à 8/27 (29,6%), contre 13/40 (32,5%) pour les Romains.

Carlos Stewart meilleur marqueur manceau, Nico Mannion à 23 points

Carlos Stewart a terminé meilleur marqueur du Mans avec 18 points en 25 minutes, à 5/9 aux tirs et 3/5 à 3-points.Bastien Grasshoff et Ugo Doumbia ont ajouté 12 points chacun, tandis que Lucas Dufeal en a inscrit 11.

Côté romain, Nico Mannion a été le joueur le plus productif avec 23 points en seulement 22 minutes. Le meneur a signé un remarquable 9/10 aux tirs, dont 5/6 derrière l’arc, tout en distribuant 7 passes décisives pour 30 d’évaluation. Gérald Ayayi et Arturs Strautins ont chacun ajouté 14 points.

Pour Le Mans, cette dernière rencontre de préparation s’est donc jouée essentiellement entre le deuxième et le troisième quart-temps, durant lesquels le MSB a encaissé 56 points et vu Rome prendre définitivement ses distances. Après ce test face à cette formation d’Eurocup, le club manceau a désormais son regard tourné vers le 26 septembre pour la première journée de Betclic ELITE sur le parquet du BCM Gravelines-Dunkerque.