Adam Mokoka lance enfin son aventure grecque avec l’Aris Salonique

Adam Mokoka (1,95 m, 28 ans) a effectué ses premiers pas avec l’Aris Salonique. Après avoir dû patienter depuis le début de la préparation, l’ancien joueur de la JL Bourg a participé au succès de son équipe contre Mykonos (80-64), dimanche 20 septembre à l’Ivanofeio, dans le cadre du tournoi Mavroskoufeia.

Le club grec a lui-même souligné qu’il s’agissait de la première apparition du Français sous ses nouvelles couleurs. Entré en jeu, Adam Mokoka a terminé la rencontre avec 3 points en 11 minutes. L’ensemble de son scoring a été marqué sur lancer-franc (3/4). L’Aris menait déjà 21-13 après dix minutes, puis 49-33 à la pause, avant de s’imposer 80-64.

Un retour à la compétition après une préparation perturbée

Cette première apparition intervient après un début de préparation perturbé pour le Français. Vassilis Spanoulis a indiqué après la rencontre que son joueur n’avait effectué qu’une ou deux séances collectives, ayant principalement travaillé individuellement jusque-là.

L’entraîneur grec s’est montré satisfait de ce premier aperçu, expliquant que Mokoka avait été « beaucoup mieux » qu’il ne l’imaginait, tout en constatant logiquement de la fatigue au fil de ses minutes sur le parquet.

Un nouveau chapitre après son titre européen avec Bourg

Adam Mokoka avait officiellement rejoint l’Aris le 6 août dernier, avec un contrat courant jusqu’en 2028. L’international français sort d’une saison marquante avec la JL Bourg, conclue par la victoire en EuroCup et son titre de MVP des finales.

Il poursuit donc son parcours européen en Grèce avec l’Aris, également engagé en EuroCup cette saison.

Ces premiers points face à Mykonos constituent donc la première étape sportive de son aventure à Salonique, après plusieurs semaines d’attente.