De la France au Kosovo, Divine Myles repart vers un terrain familier

Après une saison 2025-2026 mouvementée en Alsace, Divine Myles (1,80 m, 30 ans) retourne au Kosovo. Bashkimi Prizren avait annoncé fin mai l’arrivée du meneur international kosovar pour la saison 2026-2027. Sa présence a été confirmé cet été suite à son arrivée dans la ville de Prizren.

Un championnat loin d’être inconnu pour le natif de Mobile, dans l’Alabama. Après son cursus universitaire à Stetson, où il a inscrit 1 845 points en quatre saisons, Myles avait débuté sa carrière professionnelle au Kosovo avec le Sigal Prishtina. Il avait ensuite porté les couleurs de Prizren en 2020/2021 avant de multiplier les expériences à travers l’Europe et au-delà.

Son parcours l’a notamment mené en France, en Allemagne, en Pologne, en Russie, au Mexique et en Mongolie. Il a également remporté le championnat kosovar en 2019 et mongol en 2024. International kosovar depuis 2019, il retrouve ainsi un environnement qu’il connaît déjà très bien.

14,5 points et 6,5 passes avec l’Alliance Sport Alsace

La saison dernière, Divine Myles évoluait avec l’Alliance Sport Alsace en ELITE 2. En 18 rencontres de championnat, il a tourné à 14,5 points, 2,9 rebonds, 6,5 passes décisives et 1,1 interception de moyenne.

Des statistiques qui faisaient notamment de lui le deuxième meilleur passeur du championnat au moment de son passage en Alsace. Avec 14,5 points par match, il partageait également la meilleure moyenne offensive de l’ASA avec Nelson Phillips.

PROFIL JOUEUR Divine MYLES Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 30 ans (25/02/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 14,5 #14 REB 2,9 #133 PD 6,5 #2

Son aventure alsacienne s’est toutefois terminée avant la fin de saison. Après plusieurs semaines de désaccord et une procédure entre les deux parties, l’Alliance Sport Alsace et Divine Myles avaient annoncé avoir mis un terme à leur collaboration d’un commun accord.

Une nouvelle étape à Bashkimi

Divine Myles va désormais retrouver Bashkimi Prizren, finaliste du championnat kosovar 2025-2026. Le meneur jouera aussi la FIBA Europe Cup, son équipe est dans le Groupe F avec notamment Chalon-sur-Saône.

Cette arrivée lui permet aussi de retrouver le Kosovo, pays dont il défend les couleurs en sélection nationale depuis 2019, après avoir déjà connu plusieurs expériences dans son championnat.