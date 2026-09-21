Une légende du « Showtime » fustige le recrutement des Lakers

Les Los Angeles Lakers ont profondément renouvelé leur effectif depuis le départ de LeBron James, mais les mouvements opérés par leur direction ne convainquent pas Byron Scott. Triple champion NBA avec la franchise dans les années 1980 puis entraîneur de L.A. entre 2014 et 2016, l’ancien arrière s’est montré particulièrement critique à l’approche de la saison 2026-2027.

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Interrogé dans son podcast Byron Scott’s Fast Break sur l’équipe ayant connu l’intersaison la plus surestimée de NBA, Byron Scott n’a pas hésité au moment de désigner son ancienne franchise.

« Les Lakers. Je pense qu’ils ont eu l’intersaison la plus surcotée. Je dis simplement ce que je pense. Je suis violet et or jusqu’au bout, mais tout le monde parlait de toutes ces superbes recrues… Non, je ne le vois pas encore », a-t-il déclaré.

Lakers legend Byron Scott called the team's offseason "the most overrated," citing concerns about the new roster's defensive personnel. via Lakers Nation pic.twitter.com/3mNMYdAAC6 — Courtside Lakers (@CourtsideLaker) September 20, 2026

La force du nombre

Appelé à désigner la recrue susceptible de faire passer un cap aux Lakers, l’ancien lieutenant de Magic Johnson n’y est pas allé par quatre chemins. « Toute aide sera la bienvenue ! Je ne crois pas qu’on puisse dire de l’une d’entre elles « s’i il fait une bonne saison, alors on a une chance ». Il va falloir que plusieurs de ces gars sortent leur épingle du jeu. A condition qu’ils jouent tous leur meilleur basket, alors ils auront du succès. »

Une prise de position qui intervient alors que Los Angeles a changé une large partie de son effectif. Walker Kessler, Quentin Grimes (1,96 m, 26 ans), Collin Sexton et Sandro Mamukelashvili figurent parmi les principales arrivées, tandis que LeBron James, Marcus Smart, Rui Hachimura (2,05 m, 28 ans) et Luke Kennard ont quitté la Californie.

Après huit saisons avec LeBron James comme leader, la franchise a désormais confié les clés à Luka Doncic (2,01 m, 27 ans). Le Slovène doit conduire une équipe dans laquelle Austin Reaves conserve également un rôle majeur, avec plusieurs nouveaux profils destinés à modifier l’équilibre du collectif.

Ce renouvellement a suscité des attentes importantes autour des Lakers. Dans le podcast de Byron Scott, l’hypothèse d’une saison NBA à 58 voire 60 victoires a notamment été avancée. Une projection balayée d’un revers de manche par le coach de l’année 2008.

Byron Scott n’est d’ailleurs pas le seul ancien joueur à attendre de voir cette nouvelle version de Los Angeles à l’œuvre avant de la placer parmi les principales équipes de la Conférence Ouest. À moins d’un mois du début de la saison régulière, les Lakers devront désormais confirmer sur le terrain que leur recrues sont susceptibles de les rapprocher des meilleures équipes de la ligue.