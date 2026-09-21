Vente de l’ASVEL : les frères Buss ont désormais le champ libre jusqu’en novembre

Le dossier de la vente de l’ASVEL continue d’avancer. Après la révélation des discussions entre Tony Parker et la famille Buss au début de l’été, un nouvel élément vient préciser le calendrier des négociations.

Selon les informations publiées ce lundi 21 septembre par Eurohoops, Joey et Jesse Buss disposent des droits exclusifs de négociation pour racheter le club villeurbannais jusqu’aux premiers jours de novembre. Durant cette période, aucun autre candidat ne pourrait donc intervenir dans le processus de vente.

Cette exclusivité ne signifie pas que la cession est actée. Elle offre en revanche aux deux anciens dirigeants des Los Angeles Lakers une fenêtre privilégiée pour poursuivre les discussions et décider s’ils souhaitent aller au bout de l’opération. Eurohoops décrit les négociations comme « avancées ». À ce stade, ni l’ASVEL ni Tony Parker n’ont officiellement annoncé un accord avec les frères Buss.

Une nouvelle étape après leur visite à Lyon

Cette avancée intervient un peu plus d’un mois après la venue de Joey et Jesse Buss à Lyon. Les deux frères avaient effectué le déplacement dans le Rhône en compagnie de plusieurs investisseurs. Ils avaient notamment rencontré Tony Parker et visité la TP Academy.

La question de la valorisation du club constituait alors l’un des principaux sujets de discussions : tandis que certains actionnaires avaient espéré valoriser l’ASVEL autour de 120 millions d’euros, les échanges se situaient plutôt dans une fourchette comprise entre 60 et 80 millions d’euros.

Le calendrier avait également évolué. Une conclusion était initialement espérée avant la fin septembre, mais nous indiquions en août que les discussions pourraient se prolonger plusieurs mois, avec une issue avant la fin de l’année 2026 jugée plus probable. L’existence de cette période d’exclusivité jusqu’au début novembre apporte désormais une première échéance concrète au dossier.

Un dossier toujours non officiel

Il reste toutefois une différence importante entre des négociations avancées et une vente finalisée. Les prochaines semaines devraient donc être consacrées à la poursuite des discussions entre les différentes parties. Jusqu’au début novembre, les frères Buss auraient en tout cas le champ libre pour tenter de transformer plusieurs mois de négociations en accord définitif.