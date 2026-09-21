BCL : Vechta rejoint Cholet Basket dans le groupe F

Il ne restait qu'une case vide dans le groupe F de la Basketball Champions League. Elle est désormais remplie. Vainqueur de Varsovie (93-82) ce dimanche soir en finale du tournoi de qualification numéro 2, le RASTA Vechta a validé son billet pour la phase de groupes et se retrouve sur la route de Cholet. Les Allemands rejoignent l'Hapoel Holon et le Spartak Subotica, deux formations déjà connues des Choletais depuis le tirage au sort. Six rencontres attendent le club des Mauges entre le 6 octobre et le 23 décembre, avec un premier rendez-vous fixé chez les Israéliens.

Un succès de onze points qui envoie Vechta en phase de groupes

Le tour préliminaire de la Basketball Champions League s'est refermé ce week-end. Dans le tableau 2 des qualifications, Vechta et Varsovie se disputaient la dernière place disponible dans le groupe F. Les Allemands ont pris le dessus avec onze points d'avance au coup de sifflet final (93-82). Cette victoire leur permet d'intégrer la saison régulière de la compétition, tandis que les Polonais s'arrêtent aux portes de la phase de groupes. Pour Cholet Basket, l'incertitude autour de son dernier opposant est donc levée moins de trois semaines avant le début de la campagne.

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Rasta Vechta secures the last ticket to #BasketballCL Season 11. 🎟️ pic.twitter.com/qo511hMbSy — Basketball Champions League (@BasketballCL) 20 septembre 2026

Salon Vilpas et un Leland Walker record dans l'autre tournoi

L'autre finale du week-end s'est également jouée à Samokov, en Bulgarie, et elle a offert un dénouement bien plus serré. Salon Vilpas a battu le CSM CSU Oradea 98-96 pour devenir la deuxième équipe finlandaise de l'histoire à atteindre la saison régulière de la BCL, après Kataja en 2016-2017.

Les Roumains, revenus à 96-96 à cinq secondes de la fin, ont été punis par Leland Walker, auteur des deux lancers francs décisifs à 0,8 seconde du buzzer. Celui qui vient de terminer son cursus NCAA et n'est donc encore qu'un rookie a terminé la rencontre avec 42 points (5/12 à 3-points), 6 rebonds et 3 passes décisives, un total qui constitue désormais le record de points sur un match dans l'histoire des tournois de qualification de la compétition, devant les 39 unités d'Ivan Almeida en 2022.

Après avoir écarté Levice puis les Bakken Bears, Vilpas rejoint l'AEK Athènes, le Falco Szombathely et les Windrose Giants Anvers dans le groupe C. Oradea, malgré les 23 points de Kris Richard et les 17 de Quincy Guerrier, manque son retour en phase de groupes dix ans après sa première participation.

40-PIECE WHEN IT MATTERED THE MOST. 😤



Leland Walker goes OFF in the QRT1 Final as he leads Salon Vilpas to the #BasketballCL Regular Season! pic.twitter.com/M0oawgH661 — Basketball Champions League (@BasketballCL) 20 septembre 2026

Israël, Allemagne et Serbie au menu de Cholet Basket

Le groupe F réunit quatre nations différentes. L'Hapoël Holon représente Israël, le Spartak Subotica défend les couleurs de la Serbie et Vechta porte celles de l'Allemagne. Cholet Basket, seul club français de cette poule, devra donc composer avec trois longs déplacements.

Rappelons que la SIG Strasbourg et Nanterre 92 sont les deux autres clubs français qualifiés en BCL cette saison.

Le calendrier de Cholet Basket en Basketball Champions League

Le mois d'octobre concentre la moitié du programme. Cholet Basket ouvre sa saison européenne le mardi 6 chez l'Hapoël Holon, puis enchaîne deux rencontres à domicile : Vechta le mercredi 14, puis le Spartak Subotica le mercredi 28. Le club des Mauges repart ensuite en Serbie pour affronter Subotica le mardi 10 novembre. Décembre proposera le voyage en Allemagne, le mardi 8 à Vechta, avant une conclusion à la maison contre Holon le mercredi 23. Cette dernière journée, programmée deux jours avant Noël, clôturera la phase de groupes pour les Choletais.