Retraité, Nicolas Batum laisse derrière lui des statistiques historiques en NBA !

Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a officiellement mis un terme à sa carrière ce lundi 21 septembre. Dix-huit ans après ses débuts avec les Portland Trail Blazers, l’ancien capitaine de l’équipe de France laisse derrière lui 1 205 matches de saison régulière, dont 877 comme titulaire, et une place à part dans l’histoire des Français passés par la NBA.

2007 : "Le basket français tient son nouveau prodige : Nicolas Batum, 18 ans" 2024 : Nicolas Batum, CAPITAINE de l'équipe de France de basket, en finale des JO de #Paris2024 🏀#FRAUSA pic.twitter.com/rqcpfkCasb — INA.fr (@Inafr_officiel) August 10, 2024

Avec 11 553 points, 5 656 rebonds, 3 612 passes décisives, 1 075 interceptions et 720 contres, Nicolas Batum a accumulé des chiffres dans tous les secteurs grâce à sa polyvalence unique et sa capacité à impacter des deux côtés du parquet. Sur l’ensemble de sa carrière, l’ex-manceau affiche ainsi des moyennes de 9,6 points, 4,7 rebonds et 3,0 passes en 28,2 minutes, avec 43,6 % de réussite au global et un superbe 37,1 % derrière l’arc. Des productions et une longévité qui le placent logiquement au sommet de la hiérarchie des basketteurs tricolores ayant foulé les terrains NBA.

Nicolas Batum, le contre qui enterre les espoirs des Knicks dans le money time 🚫🚫 This is why tf Batum in ! pic.twitter.com/oOqSJxwBGx — First Team (@FirstTeam101) March 8, 2025

Deuxième aux points… et aux rebonds !

Nicolas Batum termine ainsi deuxième Français au nombre de matchs de saison régulière disputés. Ses 1 205 apparitions le placent derrière Tony Parker (1 254), mais devant Boris Diaw (1 064) et Rudy Gobert (905, série en cours).

Même constat au scoring, où Batman se classe là aussi en 2e position parmi les frenchies aperçus en NBA. TP reste largement en tête avec 19 473 points, devant les 11 553 de Batum donc, les 11 287 de Rudy Gobert, les 9 607 d’Evan Fournier et les 9 139 de Boris Diaw.

Véritable couteau suisse, ses performances se retrouvent davantage encore dans les autres catégories. Avec 5 656 rebonds en carrière et malgré son poste (ailier), le natif de Lisieux arrive au deuxième rang des rebondeurs tricolores derrière Gobzilla (10 572). « Glue guy » s’il en est, véritable connecteur, ses 3 612 assists le placent par ailleurs au 3e rang, derrière Tony Parker (7 036) et Boris Diaw (3 684), des meilleurs passeurs français de l’Association.

Nicolas Batum dishes career-high 16 assists en route to his 2nd triple-double of the season (10/10/16) for the @hornets! #BuzzCity pic.twitter.com/5PWooJ9IeK — NBA (@NBA) March 16, 2018

Roi du tir primé et du triple-double

Distancé par Gobert et Parker aux rebonds et aux points, c’est à longue distance que Nicolas Batum pointe en tête parmi les représentants de l’Hexagone. L’ex-coéquipier de Damian Lillard a ainsi inscrit 1 842 tirs primés en NBA, nettement devant les 1 359 d’Evan Fournier. Un volume qui lui permet également d’apparaître dans le Top 30 de l’histoire de la NBA dans cette catégorie !

🤯 Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points ! 💫 L'ailier des Clippers est aux portes du Top 30 des shooteurs les plus prolifiques de l'histoire de la #NBA ! 👀 Prochain objectif : la légende Kobe Bryant. 🎯 https://t.co/J1N1Yg2eJ1 pic.twitter.com/X0HC08yQFb — BeBasket (@Be_BasketFr) December 25, 2025

Capable de noircir la feuille chaque soir, Nicolas Batum a par ailleurs signé neuf triple-doubles en saison régulière durant son parcours outre-Atlantique, un record parmi les basketteurs tricolores là-aussi (Boris Diaw arrive en seconde position avec 6). Le médaillé d’argent aux jeux de Paris 2024 affiche enfin des records en carrière de 35 points avec Portland en 2012, 18 rebonds toujours avec les Blazers en 2014, et 16 passes sous le maillot des Hornets quatre ans plus tard.

De Portland à L.A., 4 franchises en 18 saisons

Drafté en 25e position en 2008 par Houston puis immédiatement envoyé à Portland, Nicolas Batum a disputé sept saisons avec les Trail Blazers avant de rejoindre les Charlotte Hornets en 2015. Il y a signé sa meilleure campagne en carrière (15,1 points, 6,2 rebonds et 5,9 passes en 2016-2017) avant de tomber en disgrâce aux yeux du coach James Borrego.

Passé ensuite par les Clippers, puis brièvement par Philadelphie en 2023-2024, il est revenu à Los Angeles pour terminer sa carrière NBA, conclue après 18 saisons et 33 931 minutes passées sur les parquets en saison régulière.

Malgré une carrière NBA qui ne l’a jamais conduit au-delà des finales de conférence, Nicolas Batum termine avec des chiffres qui le placent tout en haut de la hiérarchie française, aux côtés de Tony Parker. Au regard de l’immense empreinte laissée par l’ancien du MSB outre-Atlantique, les hommages ne devraient pas tarder à fleurir sur les réseaux sociaux comme sur la toile.