David Kahn toujours aussi critique avec la Betclic ÉLITE : « Le format est ennuyeux »

Ce dimanche, le Paris Basketball a disputé la finale de la Super Coupe face à Roanne, remportée 81-59 par les Parisiens. En amont, son président David Kahn a répondu aux questions de Stephen Brun lors de l’émission « Stephen Brunch », sur RMC. L’ancien dirigeant des Timberwolves a évoqué les perspectives en Betclic ELITE ainsi qu’en EuroLeague. L’Orégonais voit son club favori pour remporter le championnat de France.

Les ambitions parisiennes pour la saison

Après deux campagnes d’EuroLeague très différentes, le Paris Basketball veut retrouver les playoffs : l’objectif affiché est de terminer dans le top 10. Les Parisiens souhaitent ainsi rééditer la performance de leur première saison européenne. À l’échelle nationale, David Kahn considère par ailleurs son club comme le favori de la Betclic ELITE, d’autant que la Roca Team, principal rival ces dernières années, ne prend pas part au championnat de la Ligue nationale de basket (LNB).

« Oui, nous sommes les favoris pour remporter la Ligue de Basket Française, c’est évident », précise David Kahn, président du Paris Basketball, toujours critique à l’égard du projet de Tony Parker à l’ASVEL.

Une différence de niveau entre l’ELITE 1 et l’EuroLeague ?

Toutefois, David Kahn estime que l’écart de niveau entre les deux compétitions est beaucoup trop important. Une fois encore, il n’hésite d’ailleurs pas à citer Boulazac, pensionnaire de la Betclic ÉLITE, à titre d’exemple : « C’est très difficile pour un club comme le nôtre de jouer dans le championnat de France, semaine après semaine, vous jouez à un tel niveau en EuroLeague et puis le dimanche par exemple, vous allez jouer à Boulazac. C’est difficile pour les joueurs, ce n’est pas la même chose ». Pour remédier à cette situation, il souhaite une réforme… sans rien proposer ceci dit.

Un changement du format ?

Conscient que les clubs et les effectifs de la LNB ne peuvent pas être modifiés, le président du Paris Basketball suggère de revoir le format du championnat. « On ne peut pas changer les clubs, les effectifs mais il faut changer le format de la compétition. Le format aujourd’hui est ennuyeux », affirme David Kahn. Toujours aussi snob, voire pédant, il espère un championnat qui concerne des clubs évoluant dans les principaux bassins de population : « Il y a seize équipes en première division, dix d’entre elles sont dans de petites villes, ce n’est pas une manière d’avoir du succès en termes de droits TV ».

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La NBA Europe en solution ?

L’ancien journaliste évoque ensuite les prochaines rencontres de son club, notamment celles disputées en EuroLeague contre le Partizan Belgrade et le Zalgiris Kaunas, qui présentent à ses yeux bien plus d’intérêt. Selon lui, la NBA Europe pourrait apporter une réponse solide à cette situation, et une réunion consacrée au projet est prévue le 5 octobre prochain. « Nous attendons ce jour avec impatience, rien dans le basket européen n’est inscrit dans le marbre, on espère vraiment que cette date sera entérinée pour la saison prochaine, mais il y a tellement de détails encore, c’est compliqué ».