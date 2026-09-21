Cet ancien des équipes de France de jeunes prolonge l'aventure en Suède

Ibrahim Magassa (2,03 m, 24 ans) reste en Suède, mais change de nouveau de maillot. L’ailier français s’est engagé avec Nässjö Basket pour la saison 2026-2027. Il retrouve ainsi une équipe dont il avait déjà porté les couleurs en 2024-2025, avant de rejoindre Södertälje la saison dernière.

Ibrahim Magassa retrouve Nässjö

Pour le Français, il s’agit d’un retour dans un environnement connu. Après une saison blanche provoquée notamment par une rupture des ligaments croisés survenue à l’été 2023, Ibrahim Magassa avait choisi Nässjö pour renouer avec la compétition en 2024. Son exercice avait également été perturbé par une blessure à la cuisse.

Il avait ensuite décidé de poursuivre son aventure dans le championnat suédois en s’engageant à Södertälje pour la saison 2025-2026. Un choix qu’il avait expliqué dans une interview accordée à BeBasket à l’été 2025 : « Mon envie était de rester dans un championnat qui ne m’était pas inconnu. » Le Bondynois soulignait également son adaptation au basket pratiqué sur place : « C’est un style de jeu qui me convient totalement. »

Sous les couleurs de Södertälje, Magassa a disputé 30 rencontres la saison dernière pour 7,6 points, 3,4 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne. Il va désormais tenter d’enchaîner une troisième saison consécutive en Basketligan.

Un ancien international U16 français

Avant de construire l’essentiel de son parcours professionnel à l’étranger, Ibrahim Magassa avait porté le maillot de l’équipe de France dans les catégories jeunes. Il faisait partie de la génération 2002 sélectionnée pour l’EuroBasket U16 en 2018, aux côtés notamment de Daniel Batcho, Juhann Begarin, Moussa Diabaté, Clément Frisch, Louis Lesmond ou encore Yvan Ouedraogo.

Lors de cette compétition disputée en Serbie, il avait participé aux sept rencontres des Bleuets et tourné à 4,7 points et 1,3 rebond en 13 minutes de moyenne. La France avait atteint les demi-finales avant de terminer au pied du podium.

Passé par l’Espagne puis la Pologne avant son arrivée en Scandinavie, Magassa va donc poursuivre sa carrière à Nässjö, avec qui il entamera sa deuxième saison non consécutive.