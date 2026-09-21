Monaco passe à l’action et demande officiellement à intégrer l’ABA League 2

La piste évoquée au début du mois prend désormais une dimension beaucoup plus concrète. Selon Meridian Sport, qui indique avoir eu accès au courrier envoyé par l’AS Monaco, le club monégasque s’est officiellement adressé aux dirigeants de la Ligue adriatique afin qu’ils examinent la possibilité d’engager son équipe première en ABA Liga 2 dès la saison 2026-2027. Alors que le club de la principauté n’a pas pu s’engager en championnat de France pour la saison qui vient de démarrer, il cherche une ouverture à l’étranger pour poursuivre son activité.

Monaco ne demande toutefois pas encore une admission actée. Dans son courrier, le club sollicite en priorité « une évaluation juridique et réglementaire complète » permettant de déterminer si son intégration au deuxième échelon adriatique est réalisable. Il souhaite également connaître les autorisations, enregistrements et différentes formalités qui pourraient être nécessaires avant une éventuelle participation.

Le club précise être prêt à respecter les différents cadres sportifs et juridiques de la compétition. En raison de la proximité du début de saison, Monaco réclame également une réponse dans des délais rapides. À ce stade, l’ABA Liga n’a pas encore annoncé sa décision.

Une proposition devenue une démarche monégasque

Cette évolution intervient un peu plus de deux semaines après les premières déclarations d’Ostoja Mijailović sur le sujet. Le 5 septembre, le président de l’ABA Liga envisageait de proposer aux membres de la compétition une intégration de Monaco en ABA Liga 2.

L’ASM avait initialement manifesté son intérêt pour une entrée directe en ABA Liga dès 2026-2027. Une possibilité alors écartée, le format et le calendrier du championnat ayant déjà été établis. Ostoja Mijailović avait donc évoqué un passage préalable par la deuxième division, avant une éventuelle accession au premier échelon la saison suivante.

La situation a ainsi changé : il ne s’agit plus seulement d’une solution suggérée par le dirigeant de la Ligue adriatique. Monaco demande désormais lui-même que les conditions de son éventuelle participation en ABA Liga 2 soient étudiées.

L’ABA Liga doit maintenant se prononcer

L’intégration de Monaco reste donc conditionnelle. Aucune admission en ABA Liga 2 n’a pour l’instant été validée et les conditions financières d’une éventuelle participation n’ont pas été précisées. La prochaine étape appartient désormais aux instances de l’Adriatic Basketball Association.