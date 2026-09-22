Le record de 38 Français en EuroLeague, datant de la saison 2025-2026, ne sera pas battu cette saison. Le départ de l’AS Monaco prive de facto le basket français d’une poignée de joueurs formés localement pour cette nouvelle saison 2026-2027.

Ils seront malgré tout 30 joueurs français à représenter les couleurs tricolores, répartis sur 14 équipes de 8 pays différents (France, Espagne, Grèce, Turquie, Israël, Emirats arabes unis, Serbie et Italie).

Une rentrée sans De Colo, Poirier, Beaubois, Heurtel…

Un chiffre à apprécier d’autant que plusieurs légendes européennes du basket français ne sont plus là - Nando De Colo à la retraite, Thomas Heurtel en BCL, Vincent Poirier blessé - et qu’il n’y aura donc plus que deux clubs de Betclic Elite, le Paris Basketball et l’ASVEL.

Par rapport à la saison dernière, certains joueurs ont effectué un pas de côté pour potentiellement y revenir plus tard, comme Melvin Ajinça ou Bastien Vautier. D’autres ont choisi des marchés lucratifs alternatifs, à l’image de Youssoupha Fall, Brice Dessert et Enzo Shahrvin.

D’autres sont encore sur le marché, comme Rodrigue Beaubois, Yakuba Ouattara, Amath M’Baye et Juhann Begarin, entre autres et certains ont fait la présaison avec des clubs d'EuroLeague, comme Mehdy Ngouama à Vitoria.

Tony Parker compte sur 6 Français à l’ASVEL

Concernant les présents, Tony Parker pourra compter sur 6 joueurs français à Villeurbanne. Aucun du calibre de Sylvain Francisco, certes, mais le nouveau coach de l’ASVEL a conservé son cadre du vestiaire, Edwin Jackson, et le pivot Bodian Massa, qui doit franchir un cap sur la scène européenne. Il a fait revenir Yves Pons, peu utilisé lors de la saison 2022-2023 lors son retour en Europe quand il évoluait sous la direction de T.J. Parker.

Les trois autres recrues ont également tout à prouver à ce niveau. Après avoir brièvement goûté à l’EuroLeague avec Paris (4 rencontres en 2024-2025), Mathis Dossou-Yovo retente sa chance après une belle campagne à Nanterre, où il a été nommé meilleur pivot de Betclic ELITE. Cas de figure relativement similaire avec Hugo Besson, qui doit confirmer son potentiel après avoir bourlingué en Australie, en Serbie, en Italie et en Turquie.

A 19 ans, le meneur Marc-Owen Fodzo Dada n’a qu’une saison pro à son actif avec Nancy et va chercher à se révéler dans un backcourt où figurent également Patty Mills, Tremont Waters et TyTy Washington.

Frank Ntilikina et Terry Tarpey pour épauler Hifi à Paris

Sous la houlette du nouveau coach Maxime Lefèvre, Nadir Hifi est toujours là pour mener le collectif de la capitale, et continuer à lorgner sur le trophée de meilleur scoreur de la compétition. Sur la ligne arrière, le prince de Paris sera accompagné par Frank Ntilikina, champion en titre avec Olympiakos et de retour en France pour retrouver de la confiance, après avoir été utilisé de manière discrète en Grèce comme la saison précédente avec le Partizan.

Le Paris Basketball a perdu Ouattara mais récupère un autre soldat avec Terry Tarpey, transfuge de Monaco. Toujours sous contrat, Léopold Cavalière et Allan Dokossi joueront les seconds rôles en EuroLeague et devront surtout assurer tous les weekends en Betclic ELITE. Nobel Boungou-Colo n’est amené à jouer qu’en championnat de France et que Joël Ayayi reste sur le marché. Soit un total de 5 Français pour débuter la saison à Paris.



Le gang d’Athènes et le trio tricolore du Real Madrid

Il y en aura autant dans la seule ville d’Athènes au moment de débuter la saison. Le MVP du dernier Final Four, Evan Fournier, remet son titre en jeu avec l’Olympiakos. Il croisera le fer régulièrement avec le quatuor français de très haut niveau au Panathinaïkos.

Pour épauler Mathias Lessort, qui entame sa quatrième saison au club, les Verts ont misé sur Sylvain Francisco, qui sortait d’une saison de calibre MVP à Kaunas, Guerschon Yabusele, champion avec le Real en 2023 et de retour plein d'ambition après deux saisons en NBA, ainsi que Moustapha Fall. Titré sans jouer la saison dernière avec l’Olympiakos, le pivot de 34 ans passe dans le camp ennemi mais débutera sa saison à son retour de blessure.

Autre grand d’Europe, le Real Madrid débutera la saison avec trois Frenchies dans ses rangs. Déjà présent la saison dernière, Théo Maledon a été rejoint par Timothé Luwawu-Cabarrot, au sortir de la meilleure saison individuelle de sa carrière avec Baskonia. Le trio est complété par Olivier Sarr, rookie en Europe, une décennie après son départ du Pôle France.

Les nouveaux défis des ex-Monégasques Strazel, Okobo et Makoundou

Ailleurs, les anciens Monégasques sont désormais en ordre dispersé en Europe. Après avoir tout gagné en France, Matthew Strazel se lance enfin à l’étranger aux côtés de son ancien coéquipier Mike James mais aussi Isaïa Cordinier, avec qui il a remporté l’argent aux Jeux olympiques de Paris, à l'Anadolu Efes.

MVP du championnat de France et MVP des finales avec la Roca Team, Elie Okobo est amené à avoir les clés du jeu à Dubaï et partagera cette aventure avec Mam Jaiteh, sauf si le pivot fait son retour à la compétition ailleurs, comme en Italie, après une saison blanche. Il y aurait pu avoir un troisième français sur place mais l’ex Burgien Kevin Kokila, sous contrat avec le club émirati, fera ses grands débuts en EuroLeague depuis l’Italie avec la Virtus Bologne, sous forme de prêt.

Autre ancien de la maison monégasque, Yoan Makoundou doit franchir un cap avec Barcelone, mais ses débuts seront retardés de quelques semaines après une blessure au genou. Les deux autres représentants espagnols, Valence et Baskonia, pourront toujours compter sur Neal Sako et Clément Frisch, comme le Partizan avec Joffrey Lauvergne.

Il y aura deux joueurs français cette année à Tel-Aviv, même si les clubs israéliens continueront de jouer à l’étranger en EuroLeague. Deuxième rebondeur de la compétition la saison dernière avec le Maccabi, Jaylen Hoard doit maintenir ce niveau pour espérer jouer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Enfin, l’Hapoël Tel-Aviv a mis la main sur Frédéric Bourdillon. Le rookie de 35 ans est amené à renforcer l’équipe en championnat israélien, lui qui bénéficie du statut de joueur local, et dépanner en cas de problème en EuroLeague.

Répartition des Français par équipe en EuroLeague en 2026-2027

ASVEL (6) : Hugo Besson, Mathis Dossou-Yovo, Marc-Owen Fodzo Dada, Edwin Jackson, Bodian Massa, Yves Pons

Paris (5) : Léopold Cavalière, Allan Dokossi, Nadir Hifi, Frank Ntilikina, Terry Tarpey

Panathinaïkos (4) : Moustapha Fall, Sylvain Francisco, Mathias Lessort, Guerschon Yabusele

Real Madrid (3) : Timothé Luwawu-Cabarrot, Théo Maledon, Olivier Sarr

Anadolu Efes (2) : Isaïa Cordinier, Matthew Strazel

Dubaï (2) : Mouhammadou Jaiteh, Elie Okobo

FC Barcelone (1) : Yoan Makoundou

Baskonia (1*) : Clément Frisch

Hapoël Tel-Aviv (1) : Frédéric Bourdillon

Maccabi Tel-Aviv (1) : Jaylen Hoard

Olympiakos (1) : Evan Fournier

Partizan Belgrade (1) : Joffrey Lauvergne

Valence (1) : Neal Sako

Virtus Bologne (1) : Kevin Kokila

*Mehdy Ngouama a effectué la présaison avec Baskonia.