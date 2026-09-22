Coéquipières en NCAA, Alicia Tournebize et Justine Loubens débuteront leur saison... à Paris !

Ce n'est pas outre-Atlantique qu'elles lanceront leur saison. Alicia Tournebize et Justine Loubens, toutes deux nées en 2007, ouvriront l'exercice 2026-2027 de South Carolina à Paris. Le 2 novembre, l'Adidas Arena accueillera les Gamecocks de Dawn Staley face à Maryland, puis North Carolina contre Oklahoma dans la foulée. Un retour dans l'Hexagone particulier pour les deux internationales françaises, arrivées en Caroline du Sud à quelques mois d'intervalle.

Les quatre équipes sont attendues dans la capitale dès le 29 octobre. Cinq jours sur place, avec des séances d'entraînement programmées à la Halle Carpentier et plusieurs interventions autour de l'événement.

Deux filles d'internationales championnes d'Europe ensemble

Le lien entre Alicia Tournebize et Justine Loubens ne date pas de leur signature à South Carolina. La première est la fille d'Isabelle Fijalkowski, la seconde celle de Loetitia Moussard. Les deux anciennes internationales ont soulevé le titre européen ensemble au Mans, en 2001. 25 ans plus tard, leurs filles évoluent dans le même programme universitaire américain.

ALICIA TOURNEBIZE MAKES HER COLLEGIATE DEBUT FOR SOUTH CAROLINA 🔥



The 6'7" forward is the first French woman to have a dunk documented 😤 pic.twitter.com/dkEZCvbYOn — SportsCenter (@SportsCenter) 16 janvier 2026

Alicia Tournebize a quitté le Tango Bourges Basket en cours de saison dernière pour rejoindre Dawn Staley. Un choix qui a rapidement porté ses fruits collectivement : les Gamecocks sont allés jusqu'en finale NCAA. Sur le plan personnel, la Clermontoise a tourné à 4 points à 41,8% de réussite et 3 rebonds en 20 rencontres, pour moins de 13 minutes de temps de jeu moyen. Répertoriée à 2,00 m chaussures comprises outre-Atlantique, elle s'était fait un nom en France en devenant la première joueuse française à dunker en match officiel, avant Dominique Malonga.

Justine Loubens, un parcours cabossé avant Columbia

Le chemin de Justine Loubens (1,84 m) vers la NCAA a été bien moins linéaire. Sortie de l'INSEP, elle devait signer à Tarbes, mais le club a déposé le bilan. Direction La Roche Vendée, où elle a évolué la saison suivante avant que le club ne soit relégué en Ligue 2. Ce sont ces circonstances, autant qu'un choix de carrière, qui l'ont poussée vers le championnat universitaire américain.

Le Oui-Play 2026, quatrième édition parisienne

La NCAA féminine n'en est plus à son coup d'essai à Paris. South Carolina avait déjà participé au tout premier match universitaire américain organisé en France en 2023, à la Halle Carpentier, face à Notre Dame. Les éditions suivantes ont vu défiler USC, Ole Miss, UCLA, Louisville, Baylor, Duke, Vanderbilt ou encore Cal Berkeley.

Le programme du 2 novembre prévoit South Carolina - Maryland à 18h00, puis North Carolina - Oklahoma à 20h30.