Les Bucks surveillent Jalen Duren, contrarié par la prolongation d’Ausar Thompson

Les négociations entre Jalen Duren (2,08 m, 22 ans) et les Detroit Pistons restent dans l’impasse à quelques jours du début du training camp. Malgré une proposition revue à la hausse, à 200 millions de dollars garantis sur cinq ans, le pivot n’a toujours pas accepté de prolonger. Une situation suivie de près par plusieurs franchises, notamment les Milwaukee Bucks.

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Selon Sam Amick et Hunter Patterson de The Athletic, Milwaukee fait partie d’au moins deux équipes, en plus des Sacramento Kings, ayant manifesté un « intérêt sérieux » pour Jalen Duren, dès maintenant mais également dans l’optique de l’été prochain. Aucun élément ne permet toutefois d’affirmer que les Bucks ont transmis une offre à Detroit ou que les Pistons souhaitent négocier un transfert.

If Jalen Duren signs the qualifying offer this offseason and then signs a four-year max contract elsewhere next summer, his total earnings over that five-year period would be $198.8 million. Detroit is currently offering him a five-year, $200 million deal, which is technically… pic.twitter.com/tMb5pZvlcC — NBACentral (@TheDunkCentral) September 21, 2026

Le dossier dépend d’abord du choix de Duren alors que l’ancien Tiger de Memphis a jusqu’au 1er octobre pour accepter sa qualifying offer de 9,6 millions de dollars. Le lieutenant de Cade Cunningham jouerait alors une dernière saison à Detroit avant de devenir agent libre non protégé en 2027. Une option risquée financièrement, mais qui lui permettrait de tester un marché où Milwaukee et Sacramento apparaissent déjà comme des destinations potentielles.

Auteur de 19,5 points et 10,5 rebonds de moyenne la saison dernière, Duren a été sélectionné au All-Star Game et dans une All-NBA Team. Ses contre-performances en playoffs (10,2 points et 8,5 rebonds) semblent cependant peser dans les discussions en cours avec les Pistons.

Jalen Duren (Detroit Pistons) - Jalen Duren (Detroit Pistons) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Jalen Duren Jalen Duren MJ 70 14 PTS 19,5 10,2 REB 10,5 8,5 PD 2 2,1 IN 0,8 0,6 CO 0,9 1,1

Une prolongation qui complique le dossier…

La situation s’est tendue davantage encore après la prolongation d’Ausar Thompson la semaine dernière. Detroit a en effet sécurisé son ailier pour 155 millions de dollars sur cinq ans, entièrement garantis, à compter de la saison 2027-2028. Un choix logique au regarde des prestations du frère jumeau d’Amen Thompson. Le cinquième choix de la Draft 2023 sort ainsi d’une saison conclue avec une sélection dans la All-Defensive First Team et une troisième place au vote du défenseur de l’année.

D’après The Athletic, cette prolongation a ajouté un élément supplémentaire aux discussions avec Duren, qui estime sa valeur supérieure à celle de son coéquipier après ses distinctions individuelles de la saison passée. « Pour Duren, il est assez clair qu’il considère sa valeur dans une catégorie supérieure à celle des deux jumeaux », rapporte Sam Amick.

Jalen Duren reportedly believes he’s in a higher tier than the Thompson twins, per @TheAthletic “Detroit inking Thompson to a five-year, $155 million deal, which will begin paying him an average annual value of $31 million, added a layer to Duren’s contract negotiations. As did… pic.twitter.com/ARXWW7m8NX — NBACentral (@TheDunkCentral) September 21, 2026

Les Pistons conservent donc la main à court terme, mais l’intérêt des Bucks offre désormais à Jalen Duren une alternative crédible si le natif de Pennsylvanie venait à accepter sa qualifying offer. Un scenario catastrophe pour les Pistons, qui risqueraient alors de voir leur star quitter le navire sans contrepartie dans un an.