Pauline Astier brille mais le New York Liberty s'incline face au leader à l'Est

L’Atlanta Dream a conforté sa place de leader de la Conférence Est en battant le New York Liberty dans la nuit de lundi à mardi (95-84). Malgré la performance de Pauline Astier (15 points, 4 rebonds et 4 passes décisives) et les double-doubles de Breanna Stewart (27 points, 14 rebonds) et Jonquel Jones (18 points, 12 rebonds), New York n'a pas fait le poids face au collectif d'Atlanta.

La championne du monde Angel Reese s’est fendue d’un nouveau double-double (18 points et 10 rebonds), tandis que Jordin Canada a compilé 19 points et 9 passes, et DeWanna Bonner et Rhyne Howard ont ajouté 17 et 16 points.

Marine Johannès privée de points

Titulaire, Astier a rayonné sur la partie avec 15 points à 6/9 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes décisives et aucune perte de balle en 29 minutes. Elle comptabilisait déjà 10 points à la fin du premier quart-temps.

The rook finds the opening and GOES 💨



Pauline Astier leads the @nyliberty in PTS as the 2Q winds down



ATL-NYL | NBC & Peacock | 2026 Postseason Push | @DKSports

Tap to watch: https://t.co/RUYIiWopsE pic.twitter.com/0C2OTyvFUJ — WNBA (@WNBA) 22 septembre 2026

En revanche, la soirée a été beaucoup plus compliquée pour Marine Johannès, restée bloquée à 0 point à 0/6 aux tirs, dont 0/5 derrière l’arc, avec tout de même 2 passes décisives en 12 minutes.

Le Liberty a globalement payé son manque d’adresse à 3-points, avec un catastrophique 1/13 en première mi-temps qui s’est transformé en 7/29 en deuxième mi-temps. A noter que Marine Fauthoux n’est pas entrée en jeu.

Victoire du Phoenix Mercury de Noémie Brochant

Dans l’autre rencontre de la soirée, le Phoenix Mercury d’une Alyssa Thomas en triple-double (15 points, 11 rebonds, 12 passes décisives) et de Kahleah Copper (31 points) l’a emporté sur le fil (86-87) contre le Dallas Wings de Paige Bueckers (30 points, 5 rebonds, 7 passes).

KAH GETS THE LAY OFF THE BACKDOOR CUT. THE MERCURY LEAD BY ONE POINT.



PHX: 87

DAL: 86



2.4 LEFT IN REGULATION! 👀 https://t.co/wdh3iUdOz4 pic.twitter.com/gNiSDGuUrE — WNBA (@WNBA) 22 septembre 2026

Noémie Brochant a participé à la victoire (2 points, 2 rebonds en 22 minutes) tandis que Valériane Ayayi n’est pas entrée en jeu. Mais Phoenix, 6e à l'Ouest, ne disputera pas les play-offs.