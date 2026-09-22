Betclic ELITE : les statistiques marquantes de la présaison 2026-2027

La présaison 2026 de Betclic ELITE a permis aux 16 équipes du championnat de procéder à leurs derniers réglages avant la reprise, ce weekend. Les bilans restent à interpréter avec prudence en raison de calendriers et d’adversaires différents, mais plusieurs tendances se dégagent des données publiées par la Ligue Nationale de Basket.

[Pour éviter que les performances réalisées sur un ou deux matchs ne faussent les classements, seuls les joueurs ayant participé à au moins quatre rencontres ont été retenus. Les statistiques collectives concernent l’ensemble des matchs répertoriés par la LNB et ont été consultées le 21 septembre 2026]

Justin McKoy, meilleur marqueur de la présaison de Betclic ELITE

Justin McKoy termine en tête des marqueurs parmi les joueurs ayant disputé au moins quatre matchs. L’ailier de Strasbourg a inscrit 19,4 points de moyenne en sept rencontres, avec 136 points au total. Il a notamment converti 30 tirs à 3-points sur 59, soit 51 % de réussite derrière l’arc.

PROFIL JOUEUR Justin MCKOY Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 25 ans (07/01/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 6,5 #163 REB 3,2 #102 PD 0,6 #216

Donta Scott occupe la deuxième place avec 18,3 points par match sous le maillot de Nanterre. Il a cumulé 110 points en six rencontres, tout en ajoutant 5 rebonds de moyenne.

Melvin Ajinça et Stéphane Gombauld suivent avec 17,3 points de moyenne. Le premier a marqué 121 points en sept sorties avec Le Mans, tandis que le second a atteint le même total avec Nancy. Gombauld a accompagné sa production offensive de 5,1 rebonds par match.

Le classement des cinq meilleurs marqueurs, avec un minimum de quatre matchs disputés :

Noah Locke, auteur de 15,6 points en huit rencontres avec Cholet, arrive immédiatement derrière ce quintette. Il est également le joueur de Betclic ELITE ayant disputé le plus de matchs dans ce groupe de tête.

Shevon Thompson domine largement le classement des rebondeurs

Shevon Thompson s’est distingué dans les deux principales catégories statistiques. L’intérieur de Dijon a compilé 15,8 points et 9,7 rebonds en six rencontres, avec 58 prises au total. L'ex Nancéien a notamment capté 31 rebonds offensifs, soit plus de 5 par match.

PROFIL JOUEUR Shevon THOMPSON Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 33 ans (10/06/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / ABA Liga PTS 10,1 #75 REB 6,8 #6 PD 0,2 #258

Mitchell Saxen prend la deuxième place avec 8,5 rebonds de moyenne pour Nanterre. Ses 51 rebonds en six matchs comprennent 24 prises offensives, soit 4 par rencontre.

Joel Bolomboy complète le podium avec 7,6 rebonds en cinq matchs avec l’ASVEL. Isaiah Cozart suit avec 7,3 rebonds par rencontre sous le maillot de Nancy.

Le classement des cinq meilleurs rebondeurs :

Will Yeguete a également terminé au-dessus des 6 rebonds de moyenne avec 6,4 prises en cinq rencontres pour Le Mans. Neal Quinn, Josh Mballa et Aaron Levarity ont respectivement tourné à 6,3, 6,2 et 6,2 rebonds.

Thomas Cornely, meilleur passeur

Thomas Cornely a distribué 38 passes décisives en cinq matchs avec Pau-Lacq-Orthez, soit 7,6 par rencontre. Cette moyenne le place devant Justin Bibbins, auteur de 7,2 passes en cinq apparitions avec Dijon.

PROFIL JOUEUR Thomas CORNELY Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 35 ans (29/06/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9,4 #97 REB 3,7 #84 PD 7,5 #1

Mathéo Leray occupe la troisième place avec 6,7 passes décisives en sept matchs. Le meneur de Chalon-sur-Saône a délivré 47 passes sur l’ensemble de la préparation.

Abdoulaye Ndoye et Jacob Gilyard complètent le top 5. Le Strasbourgeois a terminé à 6,6 passes en sept rencontres, contre 6,3 pour le meneur de Gravelines-Dunkerque.

Le classement des cinq meilleurs passeurs :

Thomas Cornely (Pau-Lacq-Orthez) : 7,6 passes en 5 matchs Justin Bibbins (Dijon) : 7,2 passes en 5 matchs Mathéo Leray (Chalon-sur-Saône) : 6,7 passes en 7 matchs Abdoulaye Ndoye (Strasbourg) : 6,6 passes en 7 matchs Jacob Gilyard (Gravelines-Dunkerque) : 6,3 passes en 7 matchs

Xavier Castaneda suit avec 5,7 passes de moyenne à Nanterre. Michael Weathers a distribué 5,1 passes par rencontre avec Nancy, tandis que Patrick Beverley a atteint les 5 passes de moyenne en quatre matchs avec Boulazac.

Jacob Gilyard aux interceptions, Lucas Dufeal aux contres

Jacob Gilyard a été le meilleur intercepteur parmi les joueurs retenus. Le meneur de Gravelines-Dunkerque a récupéré 18 ballons en sept matchs, soit 2,6 interceptions par rencontre.

Jarrod West a terminé à 2,3 interceptions de moyenne avec Cholet. Michael Weathers a affiché la même moyenne après avoir cumulé 16 interceptions en sept matchs avec Nancy. Maxime Roos suit avec 2,2 interceptions en cinq rencontres sous le maillot de Roanne.

Au contre, Lucas Dufeal a dominé la préparation avec 16 tirs repoussés en sept matchs, soit 2,3 par rencontre. Le joueur du Mans devance Isaiah Cozart et Obinna Anochili, tous les deux à 1,4 contre de moyenne.

Shevon Thompson également en tête à l’évaluation

À partir des lignes statistiques cumulées de la LNB, Shevon Thompson présente la meilleure évaluation moyenne parmi les joueurs ayant disputé au moins quatre matchs. Sa production au rebond et son efficacité près du cercle, avec 37 paniers réussis sur 58 tentatives à 2-points, lui permettent d’approcher les 24 d’évaluation par rencontre.

Justin McKoy dépasse les 22 d’évaluation de moyenne grâce à ses 19,4 points, ses 4 rebonds et son adresse à 3-points. Stéphane Gombauld et Donta Scott se situent ensuite autour des 21 d’évaluation par match.

Ces données confirment la préparation complète de Thompson. L’intérieur dijonnais figure dans le top 5 aux points et domine nettement le classement des rebondeurs.

Chalon-sur-Saône, seule équipe invaincue

Chalon-sur-Saône termine la présaison avec le meilleur bilan collectif : sept victoires en sept rencontres. L’Élan a remporté trois matchs contre des équipes de Betclic ELITE, un contre un adversaire d’ELITE 2 et trois face à des formations étrangères.

Gravelines-Dunkerque suit avec six victoires et une seule défaite. Le Mans et Dijon affichent chacun cinq succès en sept matchs, tandis que le Paris Basketball a remporté trois de ses quatre rencontres.

Les cinq meilleurs bilans :

Chalon-sur-Saône : 7 victoires, 0 défaite Gravelines-Dunkerque : 6 victoires, 1 défaite Paris Basketball : 3 victoires, 1 défaite Le Mans : 5 victoires, 2 défaites Dijon : 5 victoires, 2 défaites

Saint-Quentin termine sans victoire en trois matchs. Boulazac et l’ASVEL présentent chacun un bilan d’une victoire et quatre défaites.

Gravelines-Dunkerque, la meilleure attaque

Gravelines-Dunkerque a affiché la meilleure moyenne offensive avec 89,3 points par match. Le BCM a également limité ses adversaires à 76,4 points, soit un différentiel moyen positif de 12,9 points.

Chalon-sur-Saône suit avec 87 points inscrits par rencontre. L’équipe bourguignonne a encaissé 77,4 points en moyenne, pour un différentiel positif de 9,6 points.

Bourg-en-Bresse a marqué 86,6 points par match, mais son bilan de quatre victoires et trois défaites rappelle qu’une moyenne offensive élevée ne garantit pas une préparation régulière. Nanterre a inscrit 86,5 points de moyenne, devant Dijon et ses 86,3 points.

Les cinq meilleures attaques :

Gravelines-Dunkerque : 89,3 points par match Chalon-sur-Saône : 87 points Bourg-en-Bresse : 86,6 points Nanterre : 86,5 points Dijon : 86,3 points

La meilleure défense pour Nancy

Nancy a possédé la meilleure défense statistique de la pré-saison avec seulement 73,3 points encaissés par match. Roanne suit de très près avec 73,5 points concédés.

Le Mans complète le podium avec 75,1 points encaissés. Gravelines-Dunkerque arrive ensuite avec 76,4 points, devant Nanterre et ses 77,3 points concédés par rencontre.

Les cinq meilleures défenses :

Nancy : 73,3 points encaissés par match Roanne : 73,5 points Le Mans : 75,1 points Gravelines-Dunkerque : 76,4 points Nanterre : 77,3 points

Gravelines-Dunkerque présente le meilleur différentiel moyen parmi les équipes de Betclic ELITE, avec 12,9 points d’écart entre son attaque et sa défense. Nancy affiche un différentiel de 9 points, devant Chalon-sur-Saône à 9,6 points et Nanterre à 9,2 points.

Ces statistiques ne préjugent pas du classement de la saison régulière, les clubs n’ayant pas affronté le même nombre d’adversaires de Betclic ELITE, d’ELITE 2 ou de championnats étrangers. Elles mettent néanmoins en évidence la préparation sans défaite de Chalon-sur-Saône et les performances individuelles de Justin McKoy, Shevon Thompson et Thomas Cornely.