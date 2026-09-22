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« J’peux pas regarder ça » : Tyrese Haliburton se livre sur le titre des Knicks

Tyrese Haliburton a décrit sa réaction devant le sacre NBA des New York Knicks en juin dernier. Rival des New-Yorkais avec Indiana mais proche de plusieurs joueurs de l’effectif, le meneur des Pacers a vécu leur titre avec des sentiments contrastés.
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« J’peux pas regarder ça » : Tyrese Haliburton se livre sur le titre des Knicks

Tyrese Haliburton raconte sa réaction très partagée devant le titre NBA remporté par les Knicks, grands rivaux des Pacers, en juin dernier.

Crédit photo : © Trevor Ruszkowski-Imagn Images
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Tyrese Haliburton (1,96 m, 26 ans) n’était pas totalement à l’aise devant son écran au moment de voir les New York Knicks décrocher le titre NBA 2026. Absent toute la saison après sa rupture du tendon d’Achille subie lors du Game 7 des Finales 2025, perdues face au Thunder, le meneur des Pacers a assisté de loin au sacre d’un adversaire devenu l’un des principaux rivaux de sa franchise.

Invité de l’émission Boardroom Talks, Tyrese Haliburton a expliqué avoir d’abord voulu couper la télévision lorsque les Knicks ont été sacrés, écoeuré par le succès d’un rival éliminé par deux fois en 2024 et 2025. Deux victoires dans lesquelles le natif du Wisconsin avait joué les premiers rôles, avec notamment quelques actions d’anthologie sur le parquet du Madison Square Garden.

Alors que ses proches s’appétaient à éteindre l’écran, l’ancien des Kings a changé d’avis pour regarder les célébrations de plusieurs joueurs de Big Apple dont il est proche, au premier rang desquels Karl-Anthony Towns (2,13 m, 30 ans), Jalen Brunson et Josh Hart.

« J’ai ressenti toutes les émotions »

Cette proximité n’a pas effacé sa frustration, surtout après une saison passée à regarder les playoffs depuis son poste de télévision. « J’étais en colère, mais j’étais aussi heureux. J’étais triste de ne pas avoir eu l’occasion de participer à tout ça. J’ai ressenti toutes les émotions. Je suis heureux pour ces gars », a résumé Haliburton auprès de Boardroom.

Tyrese Haliburton

  • Poste : Meneur
  • Taille : 196 cm
  • Âge : 26 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Indiana Pacers

Stats 2024-2025 / NBA

PTS18,6#62
REB3,5#247
PD9,2#3

Haliburton a également tenu à prévenir ceux qui pourraient voir dans ses relations avec les joueurs des Knicks une forme de complaisance. « Les gens vont entendre ça, cet extrait va circuler et ils vont dire : “La NBA est devenue tellement soft, ce n’est plus comme avant”, etc. D’accord. Mais quand je les vois, quand ils me voient sur le terrain, c’est la guerre. On se déteste quand on joue, mais après, il y a de l’affection », a-t-il expliqué. Une manière pour lui de distinguer clairement les relations entretenues en dehors des parquets et l’intensité de la rivalité entre Indiana et New York.

Interrogé ensuite sur ce qui aurait pu se passer s’il avait été en mesure d’affronter les Knicks, Tyrese Haliburton n’a laissé aucune place au doute. « Est-ce que je pense que, si j’avais été en bonne santé et qu’on les avait affrontés, on aurait gagné ? Bien sûr. Je suis un joueur NBA, je suis un compétiteur. N’importe qui dans ma situation répondrait la même chose », a-t-il assuré.

Aussi frustré soit-il de n’avoir pu combattre lors de cette campagne de playoffs 2026, le 12e choix de la draft NBA 2020 a donc pris soin de saluer le parcours de New York. Après une saison blanche, Haliburton se prépare désormais à retrouver les parquets et une rivalité Pacers-Knicks qui devrait rapidement reprendre ses droits. Les deux équipes doivent s’affronter trois fois en saison régulière 2026-2027 avant une potentielle confrontation en playoffs.

Mais au regard de la dynamique d’Indiana, tombé dans les bas fonds de l’Est l’absence de son leader l’an dernier (14e), et de l’avènement de plusieurs écuries au sein de la conférence, difficile à ce stade d’imaginer la bande à Rick Carlisle rallier la post season au printemps prochain…

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