« J’peux pas regarder ça » : Tyrese Haliburton se livre sur le titre des Knicks

Tyrese Haliburton (1,96 m, 26 ans) n’était pas totalement à l’aise devant son écran au moment de voir les New York Knicks décrocher le titre NBA 2026. Absent toute la saison après sa rupture du tendon d’Achille subie lors du Game 7 des Finales 2025, perdues face au Thunder, le meneur des Pacers a assisté de loin au sacre d’un adversaire devenu l’un des principaux rivaux de sa franchise.

"You play for the same things I always thought about, the fans, the city, the state, and you brought us all together back again." Reggie Miller and Tyrese Haliburton share stories, breakdown some of their most iconic shots and more. The full 30-minute conversation drops Thursday… pic.twitter.com/QRN5JsDCzW — Indiana Pacers (@Pacers) September 21, 2026

Invité de l’émission Boardroom Talks, Tyrese Haliburton a expliqué avoir d’abord voulu couper la télévision lorsque les Knicks ont été sacrés, écoeuré par le succès d’un rival éliminé par deux fois en 2024 et 2025. Deux victoires dans lesquelles le natif du Wisconsin avait joué les premiers rôles, avec notamment quelques actions d’anthologie sur le parquet du Madison Square Garden.

Ce tir surréaliste de Tyrese Haliburton pour égaliser au buzzer 😳 pic.twitter.com/Fx4Rd3bFwg — NBA France (@NBAFRANCE) May 22, 2025

Alors que ses proches s’appétaient à éteindre l’écran, l’ancien des Kings a changé d’avis pour regarder les célébrations de plusieurs joueurs de Big Apple dont il est proche, au premier rang desquels Karl-Anthony Towns (2,13 m, 30 ans), Jalen Brunson et Josh Hart.

« J’ai ressenti toutes les émotions »

Cette proximité n’a pas effacé sa frustration, surtout après une saison passée à regarder les playoffs depuis son poste de télévision. « J’étais en colère, mais j’étais aussi heureux. J’étais triste de ne pas avoir eu l’occasion de participer à tout ça. J’ai ressenti toutes les émotions. Je suis heureux pour ces gars », a résumé Haliburton auprès de Boardroom.

Tyrese Haliburton Poste : Meneur

Taille : 196 cm

Âge : 26 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Indiana Pacers Stats 2024-2025 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 18,6 #62 REB 3,5 #247 PD 9,2 #3

Haliburton a également tenu à prévenir ceux qui pourraient voir dans ses relations avec les joueurs des Knicks une forme de complaisance. « Les gens vont entendre ça, cet extrait va circuler et ils vont dire : “La NBA est devenue tellement soft, ce n’est plus comme avant”, etc. D’accord. Mais quand je les vois, quand ils me voient sur le terrain, c’est la guerre. On se déteste quand on joue, mais après, il y a de l’affection », a-t-il expliqué. Une manière pour lui de distinguer clairement les relations entretenues en dehors des parquets et l’intensité de la rivalité entre Indiana et New York.

Interrogé ensuite sur ce qui aurait pu se passer s’il avait été en mesure d’affronter les Knicks, Tyrese Haliburton n’a laissé aucune place au doute. « Est-ce que je pense que, si j’avais été en bonne santé et qu’on les avait affrontés, on aurait gagné ? Bien sûr. Je suis un joueur NBA, je suis un compétiteur. N’importe qui dans ma situation répondrait la même chose », a-t-il assuré.

Speedy: “Do you think the Knicks would’ve won the chip if you were playing?” Tyrese Haliburton: (Long pause. Shrugs, shakes head) I don't know bro. I mean, do I think if I was healthy & we played them, would we win? Of course. I'm an NBA player. I'm a competitor. Anybody else in… pic.twitter.com/mwdKV4w7B4 — New York Basketball (@NBA_NewYork) September 21, 2026

Aussi frustré soit-il de n’avoir pu combattre lors de cette campagne de playoffs 2026, le 12e choix de la draft NBA 2020 a donc pris soin de saluer le parcours de New York. Après une saison blanche, Haliburton se prépare désormais à retrouver les parquets et une rivalité Pacers-Knicks qui devrait rapidement reprendre ses droits. Les deux équipes doivent s’affronter trois fois en saison régulière 2026-2027 avant une potentielle confrontation en playoffs.

Mais au regard de la dynamique d’Indiana, tombé dans les bas fonds de l’Est l’absence de son leader l’an dernier (14e), et de l’avènement de plusieurs écuries au sein de la conférence, difficile à ce stade d’imaginer la bande à Rick Carlisle rallier la post season au printemps prochain…