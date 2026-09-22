Emma Meesseman prolonge avec Fenerbahçe

Moins de deux semaines après son élimination en quarts de finale de la Coupe du monde avec la Belgique, Emma Meesseman retrouve Fenerbahçe. Le club stambouliote a annoncé ce lundi la prolongation de l'intérieure flandrienne, dont le contrat était arrivé à expiration cet été, pour la saison 2026-2027.

Déjà 13 titres avec Fenerbahçe

Arrivée en Turquie en 2022, la Belge de 33 ans avait vu son contrat expirer à la fin de la saison dernière. La joueuse la plus titrée de l'histoire de l'EuroLeague féminine, avec 7 sacres (2016, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2026), également double championne d'Europe avec la Belgique, a donc décidé de rempiler pour un an.

Depuis qu'elle a posé ses bagages à Istanbul, l'Yproise a aidé le Fener à écrire une des plus belles pages de son histoire, avec 13 trophées (dont trois EuroLeague en 2023, 2024 et 2026) en quatre saisons.

Avec Julie Allemand, Yvonne Anderson et un contingent de joueuses françaises

La triple MVP de l’EuroLeague et double MVP de l’Euro vient renforcer un effectif qui compte déjà sa compatriote Julie Allemand mais également les Françaises Leila Lacan, Nell Angloma et Tima Pouye. Sur la ligne arrière, elles partageront les responsabilités avec Yvonne Anderson, vue à Bourges en 2022-2023.

A l’intérieur, Meesseman retrouvera notamment l’un de ses bourreaux en quarts de finale de la Coupe du monde, l’Allemande Luisa Geiselsöder, championne de France 2025 avec Basket Landes.

Passée par Saint-Amand en 2021-2022, Laura Juskaite figure aussi dans l’effectif pléthorique de Fenerbahçe.