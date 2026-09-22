Paris accueillera un tournoi du NextGen EuroLeague, qui change de format en 2026-2027

Le NextGen EuroLeague va changer de dimension en 2026-2027. La compétition U18 organisée par l'EuroLeague passera de quatre à six étapes à travers l'Europe, avec l'apparition de deux tournois de pré-qualification avant les quatre rendez-vous qualificatifs habituels. Le Paris Basketball fera partie des clubs hôtes avec un tournoi programmé du 26 au 28 février 2027.

La capitale française retrouvera ainsi le NextGen EuroLeague après une première organisation lors de la saison 2023-2024. Paris accueillera l'une des quatre étapes permettant de décrocher une place pour les finales 2027.

Deux pré-qualifications ajoutées au NextGen EuroLeague

La principale nouveauté concerne la création de deux tournois supplémentaires destinés à élargir l'accès à la compétition. Huit équipes participeront à chacun de ces rendez-vous, avec une sélection Next Generation également engagée.

Le premier sera organisé à Rijeka, en Croatie, du 23 au 25 octobre 2026 par le Kvarner Basketball Club et la CEBA Academy. Le deuxième se déroulera à Vienne, en Autriche, du 27 au 29 novembre sous l'organisation de Vienna Basketball.

Les vainqueurs intégreront ensuite l'un des quatre tournois qualificatifs. L'EuroLeague explique avoir créé cette nouvelle étape face à l'intérêt croissant des clubs et académies pour sa compétition U18.

Paris parmi les quatre villes des tournois qualificatifs

Après ces deux pré-qualifications, quatre tournois réunissant chacun huit équipes seront organisés en 2027. Munich ouvrira la séquence du 7 au 9 janvier avec le Bayern Munich comme club hôte, avant Bologne du 21 au 23 janvier sous l'organisation de la Virtus.

Paris prendra le relais du 26 au 28 février, puis Belgrade fermera le calendrier du 2 au 4 avril à l'Aleksandar Nikolic Hall, avec l'Étoile Rouge comme organisateur.

Le principe reste identique à celui des saisons précédentes : le vainqueur de chaque tournoi qualificatif décroche son billet pour les finales. Une victoire d'une sélection Next Generation ne compte toutefois pas comme qualification directe, la place revenant alors à l'équipe suivante la mieux classée sous la forme d'une wild-card.

Huit équipes toujours présentes lors des finales

Le format des finales ne change pas. Huit équipes seront réunies : les quatre vainqueurs des tournois qualificatifs et quatre bénéficiaires de wild-cards. Une phase de groupes sera disputée du jeudi au samedi avant le match pour le titre.

Le NextGen EuroLeague s'est imposé au fil des années comme l'une des principales compétitions de jeunes en Europe. Luka Doncic, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Franz Wagner, Deni Avdija, Domantas Sabonis ou encore Maxime Raynaud sont notamment passés par ce tournoi avant de rejoindre le plus haut niveau senior.

Avec six étapes contre quatre la saison dernière, davantage de clubs et de joueurs auront désormais accès au circuit dès la saison 2026-2027.