La Next Generation Team remporte l’ANGT Paris 2024 contre le Pôle France

La Next Generation Team est l’équipe victorieuse de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) de Paris 2024. L’équipe, composée de quatre joueurs français, l’a emportée face au Pôle France en finale de l’événement.

La formation de prospects est parvenue à prendre le meilleur sur l’équipe basée à l’INSEP grâce notamment à la performance du MVP de la compétition, Assane Sankare (20 points et 12 rebonds). Le Burgien Léon Sifferlin a également grandement contribué à ce succès avec son match très complet (14 points, 7 rebonds et 9 passes décisives). Malgré les grosses performances de Jonas Boulefaa (29 points à 6/8 au tir à 3-points) et Nathan Soliman (12 points à 5/7 aux tirs), la formation de l’entraîneur Lamine Kebe s’est faite déborder dans le dernier quart-temps, perdu 35 à 22.

He put 'em in a POSTER 🤯 The 14 year old French sensation, Nathan Soliman 🔥 #AdidasNGT Final is live, tune in on our Youtube Channel! pic.twitter.com/H73qoFpmev — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2024

Nathan Soliman dans le meilleur 5 du tournoi

Avec cette victoire à l’ANGT Paris 2024, la Next Generation Team va ainsi pouvoir disputer les phases finales à Berlin (24 au 26 mai). Malgré cette défaite en finale, le jeune prodige Nathan Soliman, 14 ans, a été nommé dans le meilleur 5 du tournoi. Il accompagne Veniamin Abosi (Olympiakos), Karim Lopez (Badalone), Fynn Schott (Gran Canaria) et donc Assane Sankare (NGT Paris).

Les deux autres équipes françaises engagées, Paris et Monaco, se sont elles confrontées à l’autre extrémité du tableau, pour éviter la dernière place. Elle revient finalement au club de la Principauté, qui a dû s’avouer vaincu (93-87), face notamment à l’énorme réussite du Montpelliérain Ilian Moungalla (31 points à 12/13 aux tirs).