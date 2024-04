Quand la Next Generation Team Paris réunit des Limougeauds et Béarnais

Après les plateaux de Podgorica, Belgrade et Dubaï, le quatrième et dernier plateau qualificatif de l’ANGT pour les phases finales de Berlin se déroulera à Paris du 5 au 7 avril.

Comme sur tous les plateaux, une formation composée de prospects venus de divers programmes non qualifiés pour l’ANGT, le tournoi U18 de l’EuroLeague. La Next Generation Team Paris sera composée par quatre Français. Léon Sifferlin de la JL Bourg (18,1 points de moyenne en U18 ELITE, 14 en Espoirs) fera équipe avec Martin Carrere de Limoges (7,7 points, 3,6 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes en Espoirs) et deux Béarnais : le prospect Jahel Trefle (18,9 points en U18, 7,9 poins et 5,5 rebonds en moins de 20 minutes en Espoirs Pro B) et Hugo Facorat (16,7 points en U18, 6,5 points en Espoirs Pro B). Ils seront coachés par Petteri Koponen.

This is the roster that will suit up for NG Select team in Paris for the fourth ANGT Stage of the season. pic.twitter.com/3yOfjb3DEy — Eurohopes (@Eurohopes) March 27, 2024

Sur cet ANGT, le Paris Basketball, le Pôle France et l’AS Monaco (voir l’effectif) seront également présents. Le Paris Basketball présentera Swann Penda, joueur U16 frère de Noah Penda. Autrement, Ilian Moungalla a été rejoint par un autre Montpelliérain pour l’évènement, le potentiel Sohann Mendy (2,12 m).