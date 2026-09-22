Stade Rochelais Basket : Un arrière sur la sellette avant même le début de saison ?

L’intersaison du Stade Rochelais Basket ne se déroule pas sans turbulences. Le club a déjà dû réagir à la blessure longue durée du combo guard Josh Bascoe, touché à l’épaule, en signant le pigiste médical Bensley Joseph jusqu’à la fin de l’année 2026. Un second mouvement pourrait désormais intervenir dans l’effectif rochelais, concernant Jase Townsend (1,93 m, 26 ans).

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Pas convaincu par Jase Townsend ?

Selon Sud Ouest, l’arrière américain Jase Townsend n’a pas donné satisfaction durant la préparation estivale. Le club étudierait actuellement la possibilité de le couper, à quelques jours de la reprise du championnat.

Avant d’arriver à La Rochelle, le natif de Dallas a d’abord suivi une formation universitaire américaine entre les universités de Denver puis de San Diego. Ses débuts professionnels remontent à 2023, en Tchéquie, à Olomouc. Il est ensuite parti en Suède, où nous l’avions repéré en janvier 2015. Sur place, il a fini meilleur marqueur du championnat avec une moyenne de 23,7 points par match. En 2024-2025, il a porté le maillot du Maccabi Ra’anana dans le championnat israélien. C’est au début du mois de juillet qu’il a rejoint le club rochelais.

Jase Townsend Poste : Meneur/Arrière

Taille : 193 cm

Âge : 26 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : La Rochelle Stats 2026-2027 / Coupe de France Masculine Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,0 #163 REB 2,0 #268 PD 3,0 #95

Deux pistes de recrutement envisagées

En cas de départ de Townsend, deux options s’offriraient au Stade Rochelais Basket. La première consisterait à recruter un arrière américain, poste pour poste, afin de remplacer directement le joueur coupé. La seconde, jugée plus probable, verrait le club recruter un meneur américain. Ce choix permettrait de décaler Bensley Joseph sur un poste 2, un rôle qui correspondrait davantage à ses qualités que celui de meneur. Cependant, le temps presse pour la direction rochelaise.

L’échéance administrative

Le calendrier impose une certaine urgence au club rochelais. En effet, pour qu’une éventuelle nouvelle recrue ne soit pas comptabilisée parmi les trois changements autorisés jusqu’à fin février, le Stade Rochelais Basket doit l’enregistrer au plus tard ce jeudi 24 septembre à 23h59. Cette date correspond à la veille du match de reprise du club en Élite 2, prévu face à l’Alliance Sport Alsace. Une décision est donc attendue dans les prochaines heures. En cas de signature, il faudra ensuite lutter face à l’administration pour obtenir un visa le plus rapidement possible. Sauf s’il est déjà sur le territoire où citoyen européen, bien entendu.