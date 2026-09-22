Badalone titré à domicile, Milan au bout du suspense : le point sur les autres Supercoupes européennes

Un peu partout en Europe, la saison 2026-2027 a débuté avec une série de finales de Supercoupe. À Tortone, l’Olimpia Milano a conservé son titre face à la Reyer Venezia, tandis qu’à Moscou, l’Anadolu Efes a décroché la SuperCup de la VTB United League. À Badalone, la Joventut a mis fin à dix-huit ans d’attente en battant le FC Barcelone en finale de la Supercopa Endesa, à domicile.

🔥 VTB United League SuperCup MVP: Mike James! pic.twitter.com/H3qMpxRzkf — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 20, 2026

Milan conserve son titre

À la Nova Arena de Tortona – enfin une nouvelle salle en Italie -, l’Olimpia Milano a conservé sa Supercoppa LBA en battant Venise 94 à 87 après prolongation. Les deux équipes s’étaient en effet déjà opposées en finale du championnat italien trois mois plus tôt. Milan a pris le large dès l’entame (22-8 après le premier quart-temps). Venezia est revenu au contact des Lombards à l’entame du 4e quart-temps (56-54). Les champions en titre ont ensuite réussi à prendre 9 points d’avance avant de se faire rejoindre pour jouer une prolongation. Milan a dominé ces cinq minutes supplémentaires pour conserver son titre. Le nouveau venu Moses Wright (2,07 m, 27 ans), qui a cumulé 23 points et 6 rebonds durant la rencontre, a fini MVP de la Super Coupe.

Une première en SuperCup VTB, Mike James MVP

Quoi de mieux qu’apporter un nouveau titre à sa nouvelle équipe ? C’est ce qu’a réalisé Mike James (1,85 m, 36 ans) avec l’Anadolu Efes. Affrontant le Lokomotiv Kuban en finale de SuperCup VTB, l’Anadolu Efes est, en effet, devenu le premier club non russe a remporté ce trophée. Les hommes de Pablo Laso se sont imposés 88 à 82. Mike James a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points, ajoutant 5 rebonds et 4 passes décisives.

Mike James Poste : Meneur

Taille : 185 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Monaco Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,0 #9 REB 2,8 #123 PD 4,9 #13

De plus, il a été l’auteur d’une grosse action à 4 points à 15 secondes de la fin pour enterrer les espoirs russes. Il a logiquement été élu MVP de la finale. L’Américain a aussi bien été aidé par l’ancien joueur NBA Dario Saric (2,08 m, 32 ans), auteur de 15 points et 6 rebonds. Matthew Strazel n’a pas disputé la rencontre.

Une première depuis 2008 pour Joventut

Il y a des attentes qui semblent interminables, celle de la Joventut a duré 18 ans. Le club de Badalone a battu le FC Barcelone 101-87 en finale de la Supercopa Endesa, à domicile, et a donc remporté son premier trophée depuis 2008. Sous l’impulsion de Nicolas Laprovittola (1,90 m, 36 ans), la Joventut a mené durant tout le match. Le meneur, qui évoluait au Barça jusqu’à la saison dernière, a notamment signé 31 points (avec neuf tirs à trois points) et 7 passes décisives.

Nicolas Laprovittola Poste : Meneur/Arrière

Taille : 190 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Italie

Club : FC Barcelone Stats 2025-2026 / Liga Endesa Statistiques du joueur pour la saison PTS 10,9 #58 REB 1,5 #232 PD 3,3 #28

Emir Sulejmanovic (2,04 m, 31 ans), auteur de 19 points et 9 rebonds, et Ricky Rubio (1,92 m, 35 ans), qui a cumulé 10 points et 8 passes décisives, l’ont bien soutenu. L’Argentin avait également été l’homme du match lors de la demi-finale contre Baskonia avec 26 points et 10 passes décisives. Il a logiquement été élu MVP.