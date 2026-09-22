L’ASA officialise Jaden Bediako pour compenser l’absence d’Idrissa Ba

Cette fois, le contexte de l’arrivée de Jaden Bediako (2,10 m, 25 ans) est clairement établi. Déjà aperçu sous le maillot de l’Alliance Sport Alsace lors de la préparation, le pivot rejoint bien l’effectif de Nebojša Bogavac dans le cadre d’un contrat de pigiste médical.

Il vient compenser l’indisponibilité d'Idrissa Ba, annoncé absent pour environ deux mois. L’ASA doit également composer avec celle de Vasilije Bacovic, indisponible encore plusieurs semaines, tandis que Nikola Knezevic a lui aussi été éloigné des terrains pendant la préparation.

Une situation qui avait déjà contraint le club alsacien à chercher rapidement une solution supplémentaire dans la raquette. Le nouveau directeur sportif Jacques Alingué a depuis confirmé que Bediako était arrivé pour remplacer temporairement Idrissa Ba et indiqué que le nouveau venu s’était intégré rapidement au groupe.

"Il va d'abord amener son envergure et de l'impact physique, notamment au rebond. C’est un vrai point d'ancrage qui va libérer des espaces pour nos tireurs et fluidifier le jeu collectif. Sa présence va aussi stabiliser nos séances d’entraînement, car tourner deux semaines sans véritable pivot n'a pas été simple. Enfin, il va insuffler sa bonne humeur communicative, sa touche canadienne en plus !"

Un point d’ancrage supplémentaire dans la raquette

Âgé de 25 ans, Jaden Bediako mesure 2,10 m et évolue au poste 5. Son parcours l’a notamment conduit par Santa Clara puis Seton Hall en NCAA avant ses premières expériences professionnelles. Il est ensuite passé par le Monténégro, l’Espagne, le Mexique, la G League et le Canada récemment.

Son profil correspond directement au besoin identifié par le club alsacien: envergure, impact physique et rebond. Sa présence doit permettre de redonner un véritable point d’ancrage intérieur à l’équipe, après une préparation menée pendant plusieurs jours sans pivot de métier disponible.

Bediako avait déjà donné un aperçu de son apport lors du match de préparation contre Châlons-Reims le 18 septembre. En 35 minutes, il avait compilé 15 points, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre lors de la défaite 72-60 de l’ASA.

Un renfort avant l’ouverture du championnat

Son arrivée intervient juste avant le coup d’envoi de la saison d’ELITE 2. L’Alliance Sport Alsace doit débuter son championnat vendredi 25 septembre sur le parquet de La Rochelle, avant de recevoir Antibes le 2 octobre pour sa première rencontre à domicile.

Pour Bediako, la mission est donc immédiate : permettre à l’ASA de traverser cette période délicate dans son secteur intérieur en attendant notamment le retour d’Idrissa Ba.