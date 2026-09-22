[Podcast] Courtside : Nicolas Batum raccroche, flashback sur une carrière de légende !

Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a annoncé lundi la fin de sa carrière de basketteur professionnel. Une retraite qui referme près de deux décennies au plus haut niveau et qui sert de fil conducteur au 30e épisode de Courtside.

Dans ce nouvel opus, Gabriel Pantel-Jouve et Maxime Bodilis reviennent sur les différentes étapes de son parcours, de ses prouesses au Hoop Summit 2007 face à Derrick Rose et Kevin Love, jusqu’à ses derniers dribbles avec les Clippers, en passant bien sûr par ses exploits en Bleu. Un parcours aux multiples facettes, dont la principale reste bien entendu la grande ligue nord-américaine.

Passé par Portland, Charlotte, les Los Angeles Clippers puis Philadelphie, Nicolas Batum a changé de statut et de rôle au fil des années. Pour laisser derrière lui une emprunte unique et des statistiques à la pelle, héritage chiffré de ses 1 205 matchs NBA (saison régulière), dont la majorité dans la peau d’un titulaire en puissance.

Félicitations pour ta super carrière @nicolas88batum 🫶 18 saisons @NBA

4 franchises, 11553 points inscrits, 5656 rebonds, 3612 assists

29ème tireur à 3PTS le plus prolifique de l’histoire de la ligue 2 médailles olympiques 🥈🥈

FIBA World Cup 🥉🥉

EuroBasket 🥇🥈🥉 On… pic.twitter.com/KynrLj1dKl — NBA France (@NBAFRANCE) September 22, 2026

Deuxième marqueur et rebondeur tricolore, 3e aux passes décisives, 1er au nombre de trois points inscrits, Batman s’est hissé au sommet de la hiérarchie des basketteurs français passés par la NBA, aux côtés de Tony Parker.

2.5 SECONDS TO GO.

DOUBLE OVERTIME.

NICOLAS BATUM DELIVERED. A special moment from a special career. Congrats on retirement, @nicolas88batum! pic.twitter.com/VFT8UFbfCG — NBA (@NBA) September 21, 2026

Quelle place dans l’histoire du basket français ?

Impossible toutefois de résumer Nicolas Batum à son parcours outre-Atlantique. Son histoire avec l’équipe de France occupe en effet une large place dans cet épisode. En 177 sélections, l’ancien capitaine des Bleus a engrangé les médailles comme personne, de l’or de l’EuroBasket 2013 à l’argent des jeux de Paris 2024. Avec à la clé des actions iconiques, parmi lesquelles son fameux contre sur Klemen Prepelic en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Une légende du basket français tire sa révérence 🫡💙 Double vice-champion olympique à Tokyo 2020 et Paris 2024, @nicolas88batum a annoncé sa retraite. Bravo pour sa carrière et sa longévité 👋#JeuxOlympiques pic.twitter.com/939ZeAIXSZ — Jeux Olympiques™ (@jeuxolympiques) September 22, 2026

Sa retraite ouvre enfin une discussion plus large: où situer Nicolas Batum parmi les grands joueurs français ? Sa carrière ne se résume ni à ses statistiques NBA, ni à son palmarès avec les Bleus. Sa longévité, sa polyvalence, son adaptation à plusieurs générations et son rôle en équipe de France alimentent aussi le débat.

Autant de sujets développés par Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve dans ce nouvel épisode de Courtside consacré à celui qui vient de tourner définitivement la page de sa carrière de joueur.