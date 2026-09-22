Le Žalgiris Kaunas change encore de dimension avec un budget record de 28,8 millions d’euros

La progression financière du Zalgiris Kaunas se poursuit à grande vitesse. Pour l’exercice 2026-2027, le club lituanien prévoit de fonctionner avec un budget de 28,8 millions d’euros selon les chiffres relayés par BasketNews.

La hausse est particulièrement importante par rapport à la saison dernière. En 2025-2026, le Žalgiris avait présenté un budget déjà record de 24,8 millions d’euros. Il avait auparavant évolué avec une enveloppe de 17,7 millions lors de l’exercice 2024-2025.

En 2020-2021 le budget du club balte était de "seulement" 9,7 millions d'euros.

Cette nouvelle enveloppe place encore davantage le Žalgiris dans la dynamique inflationniste qui touche actuellement les clubs d’EuroLeague.

19,7 millions d’euros pour les joueurs et le staff

La principale évolution concerne les dépenses consacrées à l’équipe. Sur les 28,8 millions d’euros budgétés, 19,7 millions doivent être consacrés aux salaires et dépenses liés aux joueurs et au staff.

Là encore, le bond est considérable. En 2020/2021, cette enveloppe atteignait 7,2 millions d’euros. Le Žalgiris augmente donc cette partie de son budget de 12,5 millions d'euros (!) en seulement 6 exercices.

Pour 2026-2027, le montant consacré au secteur sportif représente ainsi un peu plus des deux tiers du budget prévisionnel total. Concrètement, près de 70 % du budget total du Žalgiris sera consacré aux joueurs et au staff. De quoi s'offrir un effectif XXL pour la saison à venir avec notamment Jonas Valanciunas dans la raquette en tête d'affiche.

26,8 millions d’euros de revenus attendus

Le Žalgiris prévoit parallèlement 26,8 millions d’euros de revenus sur la saison régulière 2026-2027.

La saison précédente, le club tablait sur 18,8 millions d’euros de recettes mais a finalement généré environ 24,0 millions d'euros.

Ces nouveaux chiffres illustrent l'évolution économique rapide du Žalgiris. Longtemps contraint de composer avec des moyens nettement inférieurs à ceux des principales puissances de l’EuroLeague, le club lituanien continue d'accroître fortement ses capacités financières tout en conservant Kaunas comme l’un des marchés les plus particuliers du basket européen avec une ferveur et un soutien sans limites de ses fans présents en nombre dans la Žalgirio Arena.