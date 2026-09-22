Officiel : Fribourg s'offre une gloire du Limoges CSP

Adrien Moerman poursuit sa carrière en Suisse. Fribourg Olympic a annoncé l'arrivée de l'intérieur international français, lié au club jusqu'au 23 décembre 2026, soit un contrat de trois mois. Le champion de Suisse en titre a recruté pour pallier l'absence de Natan Jurkovitz, blessé. Capable de jouer aux postes 4 et désormais 5, Adrien Moerman évoluera sous le numéro 18.

Un renfort pour compenser la blessure de Natan Jurkovitz

La signature répond à une urgence sportive. Fribourg Olympic précise que « cette arrivée intervient afin de renforcer l'effectif à la suite de la blessure de Natan Jurkovitz ». L'international suisse, figure du club, laisse un vide dans la raquette fribourgeoise, que la polyvalence d'Adrien Moerman doit combler sur les prochaines semaines.

Le format du contrat, court et borné à la fin du mois de décembre, correspond à cette logique de dépannage ponctuel. L'ancienne gloire du Limoges CSP, désormais installé dans les Pyrénées Orientales, va apporter son expérience, celle d'un multiple champion.

Adrien Moerman, deux EuroLeague au palmarès

Le club suisse met d'ailleurs en avant l'expérience de sa recrue. « Âgé de 38 ans, Adrien Moerman apportera au groupe toute son expérience du très haut niveau européen », écrit Fribourg Olympic, qui rappelle que son parcours est « marqué notamment par deux victoires en EuroLeague ».

L'ancien international français a effectivement soulevé le trophée continental avec l'Anadolu Efes Istanbul, en 2021 et 2022, période durant laquelle le club stambouliote a dominé le basket européen. Un passé qui tranche avec le championnat suisse, où il débarque comme l'un des joueurs les plus décorés du pays. Il a aussi été champion de France en 2007 avec Roanne puis deux fois avec Limoges, en 2014 et 2015. Dernièrement, il a encore été champion, cette fois en deuxième division avec Roanne. A 37 ans, il s'est montré encore productif chez le premier d’ÉLITE 2 : 10,9 points à 45,4% de réussite aux tirs (dont 32,7% à 3-points, sur 3,9 tentatives par match), 5,9 rebonds, 1,4 passe décisive en 23 minutes par rencontre, sur 14 matchs disputés.

PROFIL JOUEUR Adrien MOERMAN Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 38 ans (07/08/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 10,9 #61 REB 5,9 #23 PD 1,4 #138

Fribourg Olympic mise sur la polyvalence

Le profil convainc les dirigeants fribourgeois, qui insistent sur trois qualités : « Son expérience, sa polyvalence et sa connaissance des exigences du basket de haut niveau constitueront des atouts importants pour Fribourg Olympic durant les prochains mois ».

Capable de s'écarter avec un tir extérieur de qualité, comme de venir s'imposer sous le cercle, Adrien Moerman offre à son entraîneur plusieurs options dans la rotation intérieure. En plus du championnat de Suisse, il disputera la FIBA Europe Cup. Fribourg se trouve dans le groupe H en compagnie de Mykonos BC, du club bulgare du Lokomotiv Plovdiv, du CSM CSU Oradea, du VEF Riga et d'un dernier qualifié.