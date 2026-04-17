Ça y est, l’ÉLITE 2 entre dans son dernier mois de saison régulière. Six journées vont avoir lieu en l’espace d’un mois, avec la 33e qui s’est disputée ce vendredi 17 avril, et a accouché d’un statu quo global dans le classement. Surtout en tête et au fond.

Le Top 5 inchangé

Dans le Top 5, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés que la semaine dernière. Et pour cause, les cinq premières équipes au classement ont gagné ce soir, en attendant Blois (6e), qui jouera son match en retard à la fin du mois. Roanne a tranquillement disposé de l’ASA (9e) 87-69, grâce encore une fois à un énorme Adrien Moerman (24 points, 28 d’évaluation) et une recrue Kyle Mangas qui frappe fort pour ses débuts (15 points, 17 d’évaluation).

Le dauphin Pau a été mis plus en difficulté par Châlons-Reims (le résumé dédié à retrouver ici). Pas le troisième Vichy, qui n’avait pas le droit à l’erreur contre la lanterne rouge Challans, une des pires équipes de l’histoire de la deuxième division (110-77 score final). Orléans (4e) et Poitiers (5e) l’ont aussi emporté, respectivement contre Hyères-Toulon (100-90) et Évreux (92-85). « Maintenant qu’on en est là, ça serait bien d’aller directement en play-offs » disait le GM poitevin Arnaud Marius à La Nouvelle République. C’est bien parti pour.

Nantes et Denain craquent, Quimper dans le rouge

Il y a eu plus de remous en milieu de classement. Avec notamment un coup d’arrêt pour Nantes (7e), sèchement battu à domicile par Aix-Maurienne (12e), 77-96, porté par un Lucas Demahis-Ballou à 24 points en sortie de banc. « C’est vrai que l’on a pris une autre dimension ces dernières journées en s’appuyant sur une grosse défense. C’est notre jeu, avec beaucoup de libertés, il faut continuer » expliquait le meneur nantais Lucas Bourhis (6 points) à Ouest-France. Son équipe, qui jouait sans Kyle Riddley, a encaissé 96 points pour le contredire.

Moins de points encaissés mais même résultat pour Denain (8e) qui chute à Saint-Chamond (15e), 80-77. Les Nordistes pourront regretter leur 10/20 aux lancers-francs vu l’écart final. Derrière le SCABB, dans le “bottom 5”, personne n’a gagné. Adversaires la semaine dernière, Caen (17e) et Quimper (19e) ont tous les deux perdu sans la manière à domicile. Pour les Normands, c’est une équipe de La Rochelle de retour au complet qui a triomphé au Palais des Sports (74-92).

Pour les Quimperois, la situation est critique. « Il faut jouer notre va-tout sur chaque match pour sauver le club » prévoyait Antoine Dudit (7 points, 6 passes décisives) au Télégramme avant la rencontre. Finalement, défaite 80-93 au final contre Antibes, qui se sort des difficultés avec une troisième victoire d’affilée. Les Sharks ont notamment pu se reposer sur un énorme Matthieu Gauzin, qui signe un gros double-double avec 22 points et… 12 passes décisives. Les prochaines journées seront déterminantes pour savoir qui rejoindra Challans chez les relégués.