Depuis quelques mois, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez est intraitable. Cette tendance s’est encore confirmée ce vendredi soir au Palais des Sports de Pau où l’équipe de Mickaël Hay s’est offert un dixième succès de rang en championnat en disposant de Châlons-Reims (78-74).

Thomas Cornely en chef d’orchestre

Dans une entame de match équilibrée, les Palois ont su imposer leur rythme pour prendre les commandes. En tête de 5 points à la mi-temps (35-30, 20′), les hommes de Mickaël Hay ont vu les champenois réagir au retour des vestiaires. Bousculés en début de seconde période par des adversaires qui ont joué sans complexe, les Béarnais ont clairement subi l’impact physique imposé par Châlons-Reims au troisième quart-temps. 30 points encaissés qui ont fait mal aux têtes paloises.

Mais comme souvent cette saison, même dominé et mené de 10 points à quelques minutes de la fin, l’Élan Béarnais ne panique pas et sait comment réagir pour rester au contact. Absent au dernier match, Thomas Cornely a fait son retour sur le parquet du Palais des Sports. Et quel retour ! Auteur d’un match exceptionnel, il a guidé ses partenaires vers un nouveau succès à domicile. Avec 17 points inscrits, 3 rebonds captés, 7 passes délivrées et 2 interceptions pour 24 d’évaluation, le meneur expérimenté a régné en maître sur ce match.

Un match indécis de bout en bout mais finalement remporté par des Palois irrésistibles. Une dixième victoire qui permet à l’EBPLO de conforter sa place de dauphin de ce championnat ÉLITE 2.