384 jours plus tard, le long tunnel prend enfin fin pour Rokas Jokubaitis

Il aura fallu attendre 384 jours. Dimanche 20 septembre, Rokas Jokubaitis a retrouvé la compétition lors de la large victoire du Bayern Munich contre Bamberg (108-72), pour la première journée de Bundesliga. Le meneur lituanien a passé près de 15 minutes sur le parquet, inscrivant 7 points et délivrant 3 passes décisives.

Une apparition particulière puisqu’il s’agissait de son premier match officiel avec le Bayern. Arrivé à Munich à l’été 2025 après une saison au Maccabi Tel-Aviv, Jokubaitis n’avait encore jamais pu défendre les couleurs bavaroises en compétition.

We’re so happy for this guy to be back on the court! 🫶



📷 @beggysworld pic.twitter.com/0Fy0WyD7TH — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) 21 septembre 2026

Le 1er septembre 2025, lors de l’EuroBasket avec la Lituanie, il s’était gravement blessé au genou gauche contre la Finlande. Les examens effectués le lendemain avaient confirmé une importante lésion ligamentaire nécessitant une opération. Le Bayern annonçait alors une absence d’au moins six mois.

« Sans jouer, je ne suis pas la même personne »

Cette blessure était intervenue à un moment où Rokas Jokubaitis estimait jouer le meilleur basket de sa carrière. Avant son arrêt forcé, il sortait notamment de sa meilleure saison statistique en EuroLeague avec le Maccabi Tel-Aviv et réalisait un EuroBasket de haut niveau : 17,3 points et 8,3 passes décisives de moyenne sur cinq rencontres.

Le joueur de 25 ans est revenu sur cette période dans un entretien accordé à l'EuroLeague. Au-delà de la reconstruction physique, le Lituanien insiste sur la dimension mentale de cette année de rééducation.

« Il faut passer par ce processus pour comprendre que l’on devient plus fort », explique-t-il, précisant que cette évolution concerne surtout « la tête, la mentalité ».

Cette longue absence lui a également fait mesurer la place occupée par son sport dans sa vie : « J’ai compris qu’un an sans basket, c’était trop. Sans jouer, je ne suis pas la même personne. »

PROFIL JOUEUR Rokas JOKUBAITIS Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (19/11/2000) Nationalités: Stats 2026-2027 / EasyCredit BBL PTS 7 #87 REB 1 #111 PD 3 #40

L’EuroLeague comme prochaine étape

Jokubaitis avait déjà repris progressivement durant la préparation estivale. Le Bayern avait annoncé son retour à l’entraînement collectif le 21 août, avant qu’il ne participe à plusieurs rencontres amicales, notamment contre Ulm.

Le match contre Bamberg marque cependant une étape supplémentaire : celle du retour officiel à la compétition.

Désormais, son objectif est de retrouver progressivement le niveau et la confiance qui étaient les siens avant sa blessure. L’EuroLeague constitue la prochaine marche : le Bayern doit débuter sa campagne européenne jeudi 24 septembre face à l’Hapoel Tel-Aviv, à Sofia.

À 25 ans, celui qui est passé par le Zalgiris Kaunas, le FC Barcelone puis le Maccabi Tel-Aviv ouvre ainsi enfin véritablement son chapitre munichois, plus d’un an après avoir signé avec le club allemand.