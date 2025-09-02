Recherche
EuroBasket masculin

La Lituanie perd son meilleur joueur pour le reste de l’EuroBasket

EuroBasket - Sérieusement blessé au genou contre la Finlande, Rokus Jokubaitis doit déclarer forfait pour l'EuroBasket. D'après Basket News, le meneur de la Lituanie souffre d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque.
00h00
Crédit photo : FIBA

Terrible nouvelle pour la Lituanie : la sélection perd son meilleur joueur, Rokas Jokubaitis, pour la suite de l’EuroBasket 2025. Sorti sur blessure en fin de match contre la Finlande lundi 1er septembre, le meneur a été diagnostiqué avec une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche, selon Basket News.

Une blessure survenue lors de la victoire contre la Finlande

La blessure s’est produite au début du dernier quart-temps lors de la victoire de la Lituanie contre la Finlande à Tampere. Jokubaitis a dû quitter le terrain en souffrance après un mauvais appui, visiblement touché et même allongé en se dirigeant vers le banc. Malgré cette tuile, les Lituaniens ont validé leur qualification pour la phase suivante du tournoi qui se déroulera à Riga, en Lettonie.

L’entraîneur Rimas Kurtinaitis avait exprimé ses craintes en conférence de presse d’après-match : « Je regrette d’avoir perdu le joueur le plus important de notre équipe, mais c’est quelque chose qui arrive. Nous sommes contents parce que nous avons battu une équipe très forte à domicile ; ce n’est pas facile, surtout devant des supporters si formidables. »

Toujours selon Basket News, le joueur espère cependant avoir un autre avis médical plus positif. Rokas Jokubaitis s’est envolé vers l’Allemagne, pour passer d’autres tests médicaux avec son nouveau club, le Bayern Munich. Un club décidément pas verni avec également la blessure de Johannes Voigtmann avec l’Allemagne.

Un impact majeur sur les ambitions lituaniennes

Les statistiques de Rokas Jokubaitis sur ce tournoi témoignent de son importance capitale dans le dispositif lituanien : 17,3 points, 8,5 passes décisives et 18 d’évaluation en 24 minutes de jeu par match. Il était le meilleur marqueur, passeur et intercepteur de la sélection, et surtout le seul meneur de haut niveau de l’effectif.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Rokas Jokubaitis.jpg
Rokas JOKUBAITIS
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 24 ans (19/11/2000)

Nationalités:

logo lit copie.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation
PTS
16
#13
REB
2,7
#155
PD
6,3
#4

Cette absence représente un coup dur considérable pour la Lituanie, qui ne pourra pas compter sur son leader technique pour la phase finale du tournoi, pour laquelle elle est déjà qualifiée.

clairjo
Vraiment dommage ... un joueur que j'apprécie beaucoup et que j'avais hâte d'observer au Bayern !
oscarnivore
Beaucoup de blessés longue durée depuis le début de cet Euro, et même de sa prépa. Ca risque d'encore plus encourager les clubs à ne pas libérer leurs joueurs pour les prochaines échéances... Pas glop...
