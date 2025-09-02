La Lituanie perd son meilleur joueur pour le reste de l’EuroBasket

Terrible nouvelle pour la Lituanie : la sélection perd son meilleur joueur, Rokas Jokubaitis, pour la suite de l’EuroBasket 2025. Sorti sur blessure en fin de match contre la Finlande lundi 1er septembre, le meneur a été diagnostiqué avec une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche, selon Basket News.

Une blessure survenue lors de la victoire contre la Finlande

La blessure s’est produite au début du dernier quart-temps lors de la victoire de la Lituanie contre la Finlande à Tampere. Jokubaitis a dû quitter le terrain en souffrance après un mauvais appui, visiblement touché et même allongé en se dirigeant vers le banc. Malgré cette tuile, les Lituaniens ont validé leur qualification pour la phase suivante du tournoi qui se déroulera à Riga, en Lettonie.

L’entraîneur Rimas Kurtinaitis avait exprimé ses craintes en conférence de presse d’après-match : « Je regrette d’avoir perdu le joueur le plus important de notre équipe, mais c’est quelque chose qui arrive. Nous sommes contents parce que nous avons battu une équipe très forte à domicile ; ce n’est pas facile, surtout devant des supporters si formidables. »

Toujours selon Basket News, le joueur espère cependant avoir un autre avis médical plus positif. Rokas Jokubaitis s’est envolé vers l’Allemagne, pour passer d’autres tests médicaux avec son nouveau club, le Bayern Munich. Un club décidément pas verni avec également la blessure de Johannes Voigtmann avec l’Allemagne.

Un impact majeur sur les ambitions lituaniennes

Les statistiques de Rokas Jokubaitis sur ce tournoi témoignent de son importance capitale dans le dispositif lituanien : 17,3 points, 8,5 passes décisives et 18 d’évaluation en 24 minutes de jeu par match. Il était le meilleur marqueur, passeur et intercepteur de la sélection, et surtout le seul meneur de haut niveau de l’effectif.

PROFIL JOUEUR Rokas JOKUBAITIS Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 24 ans (19/11/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation PTS 16 #13 REB 2,7 #155 PD 6,3 #4

Cette absence représente un coup dur considérable pour la Lituanie, qui ne pourra pas compter sur son leader technique pour la phase finale du tournoi, pour laquelle elle est déjà qualifiée.