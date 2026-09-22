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Cinq ans après Vichy, Jordan Aboudou de nouveau frappé par les ligaments croisés

Selon nos informations, Jordan Aboudou souffre d’une nouvelle rupture des ligaments croisés, contractée samedi lors du déplacement de Marseille Basketball à Agde. À 35 ans, le vétéran est confronté pour la deuxième fois de sa carrière à cette lourde blessure.
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Cinq ans après Vichy, Jordan Aboudou de nouveau frappé par les ligaments croisés
Récidive pour Jordan Aboudou, de nouveau touché aux ligaments croisés
Crédit photo : Laurent Mahiet / Marseille Basketball Officiel
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Le début de saison de Jordan Aboudou (2,01 m, 35 ans) avec Marseille Basketball s’est brutalement interrompu. Selon nos informations, l’intérieur marseillais a été victime d’une rupture des ligaments croisés samedi 19 septembre, lors du déplacement à Agde comptant pour la 3e journée de Nationale 2.

La rencontre opposait deux des formations aux moyens importants de la poule A. Sur le parquet, Agde s’est largement imposé face à Marseille (93-65), infligeant au club phocéen sa première défaite de la saison après deux victoires lors des deux premières journées.

Mais le principal coup dur pour Marseille concerne donc Aboudou avec une longue indisponibilité.

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Déjà victime d’une rupture du ligament croisé en 2021

Pour Jordan Aboudou, cette blessure fait malheureusement écho à un précédent épisode de sa carrière. En avril 2021, alors qu’il évoluait à Vichy-Clermont en Pro B, il s’était blessé au genou droit face à Gries-Oberhoffen. Les examens avaient alors révélé une rupture du ligament croisé antérieur, mettant un terme à sa saison et nécessitant une opération.

Il avait ensuite retrouvé la compétition et poursuivi une carrière qui l’a notamment conduit à Chalon-sur-Saône, en Basketball Africa League avec le Dakar Université Club, à Champagne Basket, Fos-sur-Mer ainsi qu’à l’étranger avant de revenir en France avec les Metropolitans de Levallois en Nationale 1 lors de la saison 2025-2026.

Marseille perd l’une de ses recrues majeures

À 35 ans, Jordan Aboudou avait rejoint Marseille Basketball cet été pour accompagner le lancement du nouveau projet phocéen en NM2. Le club, qui affiche l’ambition de gravir progressivement les échelons du basket français, avait notamment misé sur son expérience du haut niveau.

Le début de championnat avait confirmé son importance dans la rotation. Lors de la première journée, il avait inscrit 18 points dans la victoire marseillaise face à Beaujolais Basket. Ensuite 14 contre l'Union Sportive Avignon/Pontet puis 6 face à Agde d'après les informations de Mr Stats.

Son absence constitue donc un sérieux contretemps pour Marseille, cinquième de la poule A après trois journées avec deux victoires et une défaite. Pour Aboudou, il s’agit surtout d'un nouveau long combat à mener, cinq ans après sa première rupture des ligaments croisés.

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