L’Espace 3000 n’est pas prêt : Hyères-Toulon doit délocaliser son premier match à domicile

L’Espace 3000 ne sera pas prêt à temps pour la reprise du Hyères-Toulon Var Basket. Fermée depuis mars 2022, la salle du HTV devait reprendre vie lors du premier match de championnat ELITE 2 à domicile de la bande à Axel Julien, prévu le vendredi 2 octobre contre le Stade Rochelais.

« Malgré les exigences formulées et les efforts déployés par la ville d’Hyères pour faire respecter le calendrier initial de livraison, la pose et l’homologation de la surface de jeu ne peuvent pas être garanties dans les délais opportuns », explique la municipalité d’Hyères et le club dans un communiqué commun ce mardi.

Les joueurs et le public retrouveront donc le Palais des Sports de Toulon, où le club officie depuis quatre ans. L’on ignore encore si l’Espace 3000 sera prêt pour la réception d’Orléans, le vendredi 16 octobre, dans le cadre de la 4e journée d’ELITE 2.

« L’Espace 3000, c’est l’ADN du club »

Une mésaventure dont se serait bien passé Mathieu Perrymond, président d’un Hyères-Toulon Var Basket au début d’une saison « saison fondamentale, de tournant, de consolidation ». Lequel nous partageait il y a quelques jours les ambitions de ce nouveau HTV, aidé par l'arrivée d'actionnaires américains.