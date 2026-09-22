L’Espace 3000 n’est pas prêt : Hyères-Toulon doit délocaliser son premier match à domicile
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L’Espace 3000 ne sera pas prêt à temps pour la reprise du Hyères-Toulon Var Basket. Fermée depuis mars 2022, la salle du HTV devait reprendre vie lors du premier match de championnat ELITE 2 à domicile de la bande à Axel Julien, prévu le vendredi 2 octobre contre le Stade Rochelais.
« Malgré les exigences formulées et les efforts déployés par la ville d’Hyères pour faire respecter le calendrier initial de livraison, la pose et l’homologation de la surface de jeu ne peuvent pas être garanties dans les délais opportuns », explique la municipalité d’Hyères et le club dans un communiqué commun ce mardi.
Les joueurs et le public retrouveront donc le Palais des Sports de Toulon, où le club officie depuis quatre ans. L’on ignore encore si l’Espace 3000 sera prêt pour la réception d’Orléans, le vendredi 16 octobre, dans le cadre de la 4e journée d’ELITE 2.
« L’Espace 3000, c’est l’ADN du club »
Une mésaventure dont se serait bien passé Mathieu Perrymond, président d’un Hyères-Toulon Var Basket au début d’une saison « saison fondamentale, de tournant, de consolidation ». Lequel nous partageait il y a quelques jours les ambitions de ce nouveau HTV, aidé par l'arrivée d'actionnaires américains.
« La saison dernière était une saison de transition avec un objectif élevé de play-in, manqué d’une place. Mais il y a eu ce parcours en Coupe de France, où l’on n’était vraiment pas loin d’accrocher un miracle. Faire une demi-finale de Coupe de France et finir 12e avec un petit budget, c’est pas mal. Aujourd’hui, ce tournant s’incarne par la nouvelle salle de l’Espace 3000, le passage en SAS, les investisseurs, des recrutements plus ambitieux et la professionnalisation des fonctions support pour scaler le club. (...) [On doit] retrouver le public hyérois avec l’Espace 3000. Avec les travaux de l’autoroute dans l’agglomération, venir le soir au Palais des Sports de Toulon était devenu pénible, et l’on avait un peu perdu ce contact. Je remercie le public toulonnais qu’on a su créer - on est passé de 150 personnes en NM1 à 2 000 en moyenne et 4 000 sur les gros matchs. L’Espace 3000, c’est l’ADN du club. »
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