Ivan Février démarre par une victoire renversante avec Lietkabelis

Les premières semaines encourageantes d’Ivan Février en Lituanie se prolongent en compétition officielle. Pour l’ouverture de la saison de LKL, samedi 19 septembre, l’ancien joueur du Portel et de Cantù figurait dans le cinq de départ de Lietkabelis Panevezys face à Utenos Juventus.

En 25 minutes, l’ailier-fort français a compilé 10 points, 5 rebonds et 1 interception. Il a terminé à 3/8 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, ainsi que 2/3 aux lancers francs.

Pour Lietkabelis, l’essentiel est surtout venu du résultat. L’équipe de Panevėžys s’est imposée 84-82 après une rencontre particulièrement mal engagée. Menés de 19 points à la pause (27-46), les joueurs de Nenad Čanak ont même compté jusqu’à 21 longueurs de retard avant de complètement inverser la dynamique.

Lietkabelis efface 21 points de retard

Le réveil est intervenu après la pause. Lietkabelis a inscrit 32 points dans le troisième quart-temps pour revenir dans la partie, avant de remporter également la dernière période (25-15).

Encore à égalité 82-82 dans les dernières secondes, les locaux ont finalement arraché la victoire grâce à un tir d’Ognjen Jaramaz. Lietkabelis lance ainsi sa saison de championnat par un succès spectaculaire à domicile.

Pour Février, cette première sortie officielle prolonge une préparation où il avait déjà trouvé ses marques. Face à ce même Utenos Juventus, une semaine plus tôt lors de la finale de la Raimundo Sargūnas Cup, le Français avait inscrit 24 points malgré la défaite de son équipe (81-87). Il avait auparavant marqué 16 points contre Tartu et 12 face à Gargždai.

Une première étape avant le retour en EuroCup

Arrivé à Lietkabelis cet été après avoir terminé la saison 2025-2026 en Italie avec Cantù, Ivan Février s’est engagé pour un an avec le club lituanien. À 27 ans, il retrouvera également l’EuroCup, une compétition qu’il avait déjà connue avec Levallois puis Nanterre.

Son aventure lituanienne débute donc officiellement par une titularisation, une performance à 10 points et, surtout, un premier succès au terme d’un scénario renversant.