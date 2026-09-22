Bien connu en France, cet expérimenté pivot slovène retrouvera Cholet en Coupe d’Europe

À quelques semaines du début de la Basketball Champions League, le Spartak Subotica ajoute une dose importante d’expérience à son secteur intérieur. Le champion de Serbie 2026 a annoncé ce mardi l’arrivée du pivot slovène Alen Omic.

🏀 Alen Omić stiže u Suboticu!



KK Spartak Office Shoes dovodi iskusnog slovenačkog centra — Alena Omića, rođenog 6. maja 1992. godine u Bosni i Hercegovini.



Visok 216 centimetara, Omić je jedan od najprepoznatljivijih centara u regionalnoj košarci. Karijeru je izgradio kroz… pic.twitter.com/VkYlyqVp0Z — Spartak Office Shoes (@kkspartak) 22 septembre 2026

La saison 2026-2027 du Spartak ne se limitera pas à l’ABA League et au championnat serbe. L’équipe entraînée par Vladimir Jovanović est directement qualifiée pour la saison régulière de Basketball Champions League.

Subotica figure dans le groupe F en compagnie de Cholet Basket, de l’Hapoël Holon et du RASTA Vechta, qui a décroché le dernier billet en remportant le deuxième tournoi de qualification. Le club serbe lancera donc une campagne européenne particulièrement relevée à partir du mois d’octobre.

Omić apportera dans ce contexte un vécu considérable sur la scène continentale. Passé notamment par Gran Canaria, Anadolu Efes, Malaga, l’Étoile Rouge de Belgrade, Budućnost, Milan ou encore Cedevita Olimpija, il a également remporté l’EuroCup avec l’Unicaja Malaga en 2017.

Deux passages remarqués en France

Le nouveau joueur du Spartak est également bien connu du public français. Sa première expérience dans l’Hexagone remonte à la saison 2020-2021, sous les couleurs de la JL Bourg.

À Bourg-en-Bresse, Omić avait notamment terminé meilleur rebondeur du championnat avec 9 prises par rencontre et la 7e meilleure évaluation de la compétition (17,5). Le Slovène avait également participé à la première campagne européenne de la JL en EuroCup.

Il était ensuite revenu en Betclic ÉLITE en novembre 2023 pour tenter d'aider les Metropolitans 92. Malgré la situation sportive très délicate du club francilien, son rendement avait été conséquent : 15,6 points, 10,1 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne en 12 rencontres de championnat. Il avait finalement quitté Boulogne-Levallois début février 2024 pour le Cedevita Olimpija Ljubljana.

Alen Omic (Bourg-en-Bresse) - Alen Omic (Boulogne-Levallois) · Betclic ELITE 2020-2021 Comparaison statistique entre deux joueurs Alen Omic Alen Omic MJ 31 12 PTS 11,4 15,6 REB 9 10,1 PD 1,9 2,6 IN 0,4 0,8 CO 0,2 0,3

Son retour sur la scène française se fera cette fois en tant qu’adversaire puisque le tirage de la BCL a placé Subotica sur la route de Cholet.

Encore international slovène à 34 ans

Omić sort d'une saison 2025-2026 passée en Turquie avec Merkezefendi. En Basketbol Süper Ligi, il a disputé 26 rencontres pour des moyennes de 7 points, 4,7 rebonds et 0,7 passe décisive en 14,5 minutes.

À 34 ans, il reste également dans le paysage de la sélection slovène. Lors des dernières rencontres qualificatives pour la Coupe du monde, il a notamment compilé 15 points et 12 rebonds contre la Hongrie le 30 août.

PROFIL JOUEUR Alen OMIC Poste(s): Pivot Taille: 215 cm Âge: 34 ans (06/05/1992) Nationalités: Stats 2026-2027 / Qualif' Coupe du Monde PTS 9 #89 REB 11,3 #1 PD 1,3 #132

Il ouvre désormais un nouveau chapitre avec le champion de Serbie et retrouve une ABA League qu'il connaît particulièrement bien après ses passages à l'Olimpija Ljubljana, l'Étoile Rouge, Budućnost et Cedevita Olimpija.