Le Paris Basketball en remet une couche dans l'affaire Boulazac, en annonçant avec sarcasme un « nouveau Classico »

Et si la nouvelle rivalité de Betclic ÉLITE opposait le Paris Basketball à… Boulazac ? C’est en tout cas ce qu’annonce avec raillerie le club parisien ce mardi 22 septembre, en réponse immédiate à la nouvelle polémique lancée par son président deux jours auparavant, et à la réponse du club périgourdin ce matin.

Boulazac pointé du doigt gratuitement

Invité dans l’émission « Stephen Brunch » sur RMC ce week-end, le président américain du PBB David Kahn n’avait pas hésité à citer Boulazac pour illustrer le côté « ennuyeux » du championnat français : « C’est très difficile pour un club comme le nôtre de jouer dans le championnat de France, semaine après semaine. Vous jouez à un tel niveau en EuroLeague et puis le dimanche par exemple, vous allez jouer à Boulazac. C’est difficile pour les joueurs. »

Une déclaration dans la lignée de ceux prononcés en début d’année par le même homme, qui avait envoyé deux autres clubs sous le bus : « Ce n’est pas bon pour Paris ou Monaco d’affronter des clubs comme Boulazac, Chalon-sur-Saône ou La Rochelle. »

Ce mardi matin, le club de Boulazac avait cette fois décidé de répondre publiquement, succédant à son meneur Antoine Eïto, déjà très vocal sur les réseaux. Le club qui a notamment recruté Patrick Beverley a publié une longue lettre cinglante, likée plusieurs milliers de fois sur Instagram, Facebook ou X. « Pardon d'être en Betclic Élite » mentionne notamment cette dernière, qui parle aussi de territoire, de mérite ou de richesse.

Une nouvelle rivalité ?

Et voilà que le Paris Basketball est entré dans la danse de cette bataille par communiqués quelques heures plus tard. Pas d’excuses par rapport aux propos de son Président ou de réponse plus formelle, mais bien une annonce sarcastique d’un « nouveau Classico » à venir entre les deux clubs, embrassant à bras-le-corps cette nouvelle rivalité. Un choix de communication audacieux.

Paris donne rendez-vous pour le prochain match entre les deux équipes, le 18 octobre à l’Adidas Arena, pour le compte de la 4e journée de Betclic ÉLITE. L’occasion pour eux de revenir à égalité dans les confrontations, puisque le bilan est pour l’instant de 2-1 en faveur de Boulazac (SuperCoupe 2025 et 18e journée de Betclic ÉLITE 2025/26, avec une défaite au Palio lors de la 6e journée). Le post mentionne tout de même que Paris « respecte tout le monde » pour calmer le jeu.

Du côté des supporters, la tension est loin d’être retombée. Une nouvelle rivalité pourrait naître, entre deux villes que tout oppose. Les prochaines réponses se feront sur le terrain, dans moins d’un mois. « Game On » comme dit le communiqué.