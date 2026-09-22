L’infirmerie de l’ASVEL se remplit déjà avant même le coup d’envoi officiel de la saison. Selon nos informations, la nouvelle recrue villeurbannaise Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 25 ans) a subi une blessure aux adducteurs pendant la pré-saison.

Le pivot français va manquer le début des hostilités en Betclic ÉLITE (le 27 septembre à Cholet) et en EuroLeague (le 24 septembre contre le Maccabi Tel-Aviv). Son indisponibilité est estimée à plusieurs semaines : il ne devrait pas effectuer son retour sur les parquets avant le mois de novembre.

Mathis Dossou-Yovo Poste : Pivot

Taille : 206 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : France

Club : Nanterre Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 17,8 #4 REB 7,3 #2 PD 0,8 #178

Une rechute sur un autre pépin physique

Ce problème musculaire aux adducteurs tombe au pire des moments pour le joueur. L’intérieur tricolore sortait d'une fin de campagne délicate avec Nanterre 92. Une douloureuse blessure à la voûte plantaire l'avait contraint à rater le sprint final de l'exercice précédent, alors qu'il sortait de sa meilleure saison en carrière (plus de 17 points et 7 rebonds de moyenne).

La tuile actuelle s'avère donc indépendante de ses anciens soucis au pied. Un retour trop tôt à l’entraînement pourrait cependant en être à l’origine. « Ma blessure c’est du passé, c’est fini [...] Je prends vraiment le temps de me remettre bien, de remuscler tout ce qu’il y a à remuscler, de retrouver le rythme et de remettre de l’appui sur ma jambe. Je suis revenu à 100 %. Pour l’instant, c’est aménagé petit à petit. Le but, c’est que toute la saison se passe bien » nous expliquait le principal intéressé dans une interview début septembre. Il n’avait pas joué le moindre match en pré-saison, ni à la SuperCoupe LNB à Roland-Garros.

Un casse-tête pour la rotation rhodanienne

Il s'agit d'une nouvelle alerte physique qui stoppe nette son intégration dans le collectif de Tony Parker. Recruté pour apporter du peps et de l'impact physique dans la raquette lyonnaise, Dossou-Yovo devait franchir un cap sur la scène européenne. Le natif de l'Indre n'a joué que 30 petites minutes cumulées en coupe d'Europe dans sa carrière, en 2024/25 avec Paris en EuroLeague (1 point et 1,5 rebond de moyenne).

Il était l’une des recrues phares de l’ASVEL version 2.0, après la coupe budgétaire de la DNCCG, et après son accord originel avec Monaco. Son absence prolongée force le staff rhodanien à revoir ses plans pour les premières échéances d'octobre. L'ASVEL va devoir redistribuer les minutes dans la peinture. Le secteur intérieur villeurbannais sera mis à rude épreuve dès les premières journées. Joel Bolomboy et Bodian Massa tiendront le poste 5 en son absence. À moins qu'un pigiste médical ne soit appelé...

Le club ne devrait prendre aucun risque avec son pivot, afin d'éviter toute récidive. Si la timeline se maintient, Dossou-Yovo devrait rater environ une dizaine de journées d'EuroLeague, et la moitié dans le championnat français.