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Saint-Quentin aborde le championnat dans des conditions « plus que compliquées »

Betclic ÉLITE - Repêché de justesse après le feuilleton Monaco, le SQBB n'a pu boucler son effectif que le 17 septembre, et n'a remporté aucun match de pré-saison. Des conditions loin d'être idéales avant d'accueillir... les champions d'Europe de la JL Bourg, samedi.
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Saint-Quentin aborde le championnat dans des conditions « plus que compliquées »
Axel Toupane, dernier arrivé dans l'Aisne
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Saint-Quentin se prépare comme il peut pour la saison à venir en Betclic ÉLITE. Retardé de plus d’un mois par rapport à ses concurrents à cause du feuilleton Monaco, le SQBB a enfin pu boucler son effectif… le 17 septembre dernier, avec la signature de la 10e recrue, Axel Toupane. Deux jours plus tôt, les neuf autres joueurs de l’équipe avaient enfin effectué leur premier entraînement collectif ensemble, pour se préparer à l’avant-dernier match de pré-saison (perdu de 24 points en Belgique).

« On se prépare à un moment difficile »

Cette inter-saison tronquée a forcément énormément impacté les résultats de l’équipe en pré-saison. Le SQBB a en effet perdu les trois matchs qu’elle a pu jouer (contre Le Havre, Courtrai et Blois), avec 19 points d’écart en moyenne. C’est le seul club de l’élite qui n’a pas remporté un match de préparation, sans même avoir affronté d’autres équipes de première division.

Alors forcément, l’inquiétude est de mise à quelques jours de la reprise. D’autant plus que le calendrier ne leur a pas fait de cadeaux : Saint-Quentin affrontera la JL Bourg ce samedi 26 septembre, à Pierre-Ratte.

Saint-Quentin · Effectif 2026/2027

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Dans les colonnes de France 3 Hauts-de-France, le nouveau coach Raphaël Pascual ne se fait pas d’illusions : « Il va falloir qu'on vive un moment, qu'on s'organise, et qu'on se prépare à un moment difficile La pré-saison est plus que compliquée. D'autant qu'on est quand même le Petit Poucet de la Betlic en termes économiques, d'expérience, et d'un projet qui repart quasiment de zéro. » Malgré tout, l’ancien coach de Berck en NM1 souligne la résilience de son équipe, ainsi que l’appétit et l’éthique de travail de ses joueurs, malgré la situation. 

Retard à l'allumage

Repêchés de dernière minute, les entraînements au complet n’ont commencé que cette semaine pour les Axonois. Un temps infime pour préparer une saison dans une division si compétitive que la Betclic ÉLITE. Les automatismes, les habitudes et la cohésion se construiront au fur et à mesure de la saison, ce qui pénalisera forcément au niveau des résultats.

En ce qui concerne les joueurs, l’ex-gravelinois et boulazacois Karvel Anderson a été nommé capitaine de l’effectif. Il était aussi de loin le meilleur marqueur en pré-saison, avec plus de 17 points de moyenne, en prenant cinq fois plus de tirs à 3-points qu’à 2-points.

« Il n'y a pas que l'équipe qui a changé, il y a le staff et même nos bureaux, souligne Jean-Philippe Dally, toujours à France 3. On part sur une nouvelle ère avec le Saint-Quentin Basketball club, et maintenant, c'est à nous de mettre tous les ingrédients pour que ça se passe du mieux possible. » Dans ces conditions, la lutte pour le maintien sera très corsée.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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