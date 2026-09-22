Saint-Quentin se prépare comme il peut pour la saison à venir en Betclic ÉLITE. Retardé de plus d’un mois par rapport à ses concurrents à cause du feuilleton Monaco, le SQBB a enfin pu boucler son effectif… le 17 septembre dernier, avec la signature de la 10e recrue, Axel Toupane. Deux jours plus tôt, les neuf autres joueurs de l’équipe avaient enfin effectué leur premier entraînement collectif ensemble, pour se préparer à l’avant-dernier match de pré-saison (perdu de 24 points en Belgique).

Un invité surprise 🫣



Axel Toupane est bien là, venu supporter ses nouveaux coéquipiers 👏#Ensemble pic.twitter.com/zk6KIXT2Bq — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) 19 septembre 2026

« On se prépare à un moment difficile »

Cette inter-saison tronquée a forcément énormément impacté les résultats de l’équipe en pré-saison. Le SQBB a en effet perdu les trois matchs qu’elle a pu jouer (contre Le Havre, Courtrai et Blois), avec 19 points d’écart en moyenne. C’est le seul club de l’élite qui n’a pas remporté un match de préparation, sans même avoir affronté d’autres équipes de première division.

Alors forcément, l’inquiétude est de mise à quelques jours de la reprise. D’autant plus que le calendrier ne leur a pas fait de cadeaux : Saint-Quentin affrontera la JL Bourg ce samedi 26 septembre, à Pierre-Ratte.

Dans les colonnes de France 3 Hauts-de-France, le nouveau coach Raphaël Pascual ne se fait pas d’illusions : « Il va falloir qu'on vive un moment, qu'on s'organise, et qu'on se prépare à un moment difficile… La pré-saison est plus que compliquée. D'autant qu'on est quand même le Petit Poucet de la Betlic en termes économiques, d'expérience, et d'un projet qui repart quasiment de zéro. » Malgré tout, l’ancien coach de Berck en NM1 souligne la résilience de son équipe, ainsi que l’appétit et l’éthique de travail de ses joueurs, malgré la situation.

Retard à l'allumage

Repêchés de dernière minute, les entraînements au complet n’ont commencé que cette semaine pour les Axonois. Un temps infime pour préparer une saison dans une division si compétitive que la Betclic ÉLITE. Les automatismes, les habitudes et la cohésion se construiront au fur et à mesure de la saison, ce qui pénalisera forcément au niveau des résultats.

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Karvel Anderson sera votre capitaine cette saison pour guider le groupe 🫡



La Betclic Élite revient ce samedi à domicile 🌋#Ensemble pic.twitter.com/YmYm1u4HBv — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) 22 septembre 2026

En ce qui concerne les joueurs, l’ex-gravelinois et boulazacois Karvel Anderson a été nommé capitaine de l’effectif. Il était aussi de loin le meilleur marqueur en pré-saison, avec plus de 17 points de moyenne, en prenant cinq fois plus de tirs à 3-points qu’à 2-points.

« Il n'y a pas que l'équipe qui a changé, il y a le staff et même nos bureaux, souligne Jean-Philippe Dally, toujours à France 3. On part sur une nouvelle ère avec le Saint-Quentin Basketball club, et maintenant, c'est à nous de mettre tous les ingrédients pour que ça se passe du mieux possible. » Dans ces conditions, la lutte pour le maintien sera très corsée.