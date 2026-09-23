Kevin Durant entretient le flou sur la suite de sa carrière

Kevin Durant (2,11 m, 37 ans) ne semble pas encore préoccupé par son après carrière en NBA. Lors du média day des Rockets, le MVP 2013-2014 a assuré se concentrer sur le moment présent avec Houston. A vrai dire malgré ses 37 ans, le vétéran fait bien mieux que résister dans la grande ligue et a sorti un dernier exercice de haute volée avec 26 points, 5,5 rebonds et 4,8 passes décisives de moyenne en 78 matchs.

“I still smile!”@KDTrey5 on his 20th NBA Media Day… and reminiscing about his first 🥲📸😁 pic.twitter.com/2PqZLUfCUB — NBA (@NBA) September 22, 2026

« Je ne pense à rien de tout ça. J’aime venir travailler tous les jours. […] Je prends les choses au jour le jour. C’est le mieux que je puisse faire. Qui sait ce que l’avenir nous réserve ? Pour l’instant, je suis content d’aller travailler », a déclaré l’ancien joueur du Thunder.

Ainsi, KD continue d’entretenir le flou autour de son avenir dans le Texas. En effet, le Slim Reaper dispose d’une player option pour la saison 2027-2028 et pourrait ainsi choisir de tester le marché des agents libres l’été prochain. Toutefois, les Rockets possèdent aussi certains arguments pour convaincre leur ailier de poursuivre son aventure au sein de la franchise.

Kevin Durant Poste : Ailier, Ailier fort

Taille : 211 cm

Âge : 37 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Houston Rockets Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 26,0 #15 REB 5,4 #106 PD 4,8 #57

Houston, sa meilleure chance de gagner un titre ?

Le vétéran évolue notamment aux côtés d’Alperen Sengun (2,11 m, 24 ans) et d’Amen Thompson, deux joueurs encore susceptibles de progresser mais déjà très bien installés en NBA. Grâce à leur association tripartite, H-Town a livré une saison régulière de qualité avec 52 victoires pour 30 défaites.

Malgré tout, les hommes d’Ime Udoka sortent d’une défaite frustrante dès le premier tour des playoffs face aux Lakers, une série marquée notamment par l’absence de Kevin Durant puisque le double champion n’a disputé qu’une seule rencontre face aux Californiens.

Les Rockets, des prétendants très sérieux

L’an prochain, Houston reviendra avec de nouvelles ambitions dans la conférence Ouest. Avec le retour de Fred VanVleet à la mène, l’attaque des Texans devrait retrouver une structure plus stable et permettre à KD et au pivot turc d’avoir moins de responsabilités offensives.

Avec une défense déjà bien en place et une attaque bonifiée par le retour de l’ancien champion NBA 2019, Houston ressemble de plus en plus à un potentiel candidat au titre.

En tout cas pour le moment, cela semble être la meilleure option pour Kevin Durant de se rapprocher d’une nouvelle bague. Pour l’instant, le joueur de 37 ans préfère toutefois laisser toutes les options ouvertes alors que son choix concernant sa player option et la suite de son aventure à Houston devrait se préciser au cours des prochains mois.