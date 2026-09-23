Ambitieux, Nantes vise le « Top 4, Top 5 » en ÉLITE 2 cette saison

Le Nantes Basket Hermine a dévoilé les contours de son projet pour 2026-2027. La saison 2025-2026 avait été aboutie, avec une qualification en demi-finale des playoffs d’accession, en ELITE 2. Le club de La Trocardière ne compte pas s’arrêter là. Portée par un effort budgétaire conséquent et une construction d’effectif pensée autour de la continuité, l’ambition nantaise s’inscrit dans un plan de développement sur trois ans.

Un cap fixé sur trois saisons

Hubert Guillard a rappelé que l’objectif d’une installation durable dans le haut de tableau d’ELITE 2 avait été fixé dès la saison précédente. L’année dernière, Nantes s’était arrêté au stade des demi-finales. Pour l’exercice 2026-2027, le président du NBH veut tout simplement confirmer, en assumant un nouveau statut : « Objectif d’être dans le Top 4, Top 5 de la division, pour se trouver en playoffs dans une situation un peu plus confortable que l’année dernière« , a-t-il déclaré à Presse-Océan.

Des moyens revus à la hausse

Cette ambition sportive s’appuie sur un effort financier notable. Le budget du secteur professionnel avoisine désormais 3,6 millions d’euros, un montant qui grimpe à près de 4 millions en intégrant le centre de formation. La masse salariale des joueurs suit la même trajectoire. Elle atteint environ 1,1 million d’euros bruts, contre près de 860 000 euros la saison passée. Ce qui a permis d’engager des valeurs sûres de la deuxième division comme Wendell Davis, Javon Masters et Marcus Gomis.

Un effort que club doit notamment à sa structuration hors des parquets. Le club a notamment musclé son organisation commerciale. Deux jeunes salariés ont rejoint les équipes, et un directeur commercial prendra ses fonctions le 12 octobre. Le développement de « GÉNIES », le cercle d’affaires nantais destiné à fédérer les partenaires du club autour d’une vingtaine de matchs à domicile et d’une douzaine d’animations, s’inscrit dans cette même stratégie de croissance. Le NBH revendique aujourd’hui environ 150 partenaires privés.

Continuité, jeunesse et état d’esprit

Sur le plan sportif, vice-président en charge du sportif Richard Devineau a détaillé une construction d’effectif articulée autour de trois axes : la continuité, la jeunesse et les valeurs humaines. Le club a privilégié des joueurs déjà rompus à l’ELITE 2, capables d’apporter des garanties en matière d’état d’esprit pour venir densifier l’effectif nantais.

Cette continuité passe d’abord par les prolongations des deux coaches Rémy Valin et de Jean-Philippe Besson, qui traduisent la volonté de conserver l’ossature du groupe. Le retour de Sahel Mouhri, passé par le centre de formation de l’Hermine, illustre également cette envie de faire grandir des joueurs issus de la maison nantaise.

Sahel Mouhri Poste : Arrière

Taille : 197 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France

Club : Sables Vendée Basket Stats 2025-2026 / NM1 Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,9 #39 REB 4,4 #94 PD 2,6 #94

La jeunesse reste par ailleurs une priorité affichée. Raphaël Boum et Nicolas Farkas ont ainsi été prêtés respectivement à LyonSO et à Vitré, où ils bénéficient d’un suivi assuré en coordination avec les staffs de leurs clubs d’accueil. Cinq à six Espoirs s’entraînent en outre régulièrement avec le groupe professionnel, une manière de les immerger progressivement dans le haut niveau.

Le renforcement de l’environnement de performance

Le projet nantais ne se limite pas au recrutement. Le staff médical, reconduit dans son intégralité, a lui aussi été renforcé, avec l’arrivée d’une diététicienne chargée d’accompagner les joueurs durant la présaison et d’assurer un suivi individuel tout au long de l’année. Un préparateur mental a par ailleurs rejoint l’encadrement. Ce suivi psychologique, jusqu’ici réservé à quelques joueurs à titre individuel, est désormais proposé à l’ensemble de l’effectif. Un entraînement tout sauf dérisoire en 2026.

Un discours lucide

Outre le retour de Sahel Mouhri, le groupe a été renouvelé à près de 50 %. La préparation estivale a donc été une étape clé pour poser les bases collectives. Rémy Valin a salué plusieurs séquences encourageantes, face à Cholet, lors de la seconde période à Blois, et contre Vichy.

« On a été capable de produire vraiment de belles choses. Maintenant, à nous d’avoir ça en permanence« , a commenté le coach parisien. Il a appelé à la patience, le temps que les nombreuses recrues trouvent leurs marques. Selon lui, cette équipe a un profil différent de celle de la saison passée. Elle est plus expérimentée, forgée par une saison régulière et des playoffs disputés ensemble.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Nantes parviendra-t-il à finir dans le top 5 d'ELITE 2 ? Oui

Non

La préparation nantaise

Le match face à Angers a été plus compliqué. Disputée après un tournoi de Blois éprouvant et avec plusieurs absents, la rencontre a été marquée par la fatigue. Des lacunes sont apparues dans la circulation de balle, ainsi que des errances défensives. Rémy Valin a toutefois relativisé ces difficultés. Il les a jugées utiles à la construction du collectif : « Je préfère avoir une préparation comme ça. Les préparations idylliques où tout se passe bien, le jour où tu te prends le mur, tu ne sais peut-être pas comment il faut réagir ». La rencontre annulée le week-end précédent avait, elle, été présentée comme un choix de préservation, la préparation étant jugée trop intense pour un groupe déjà sollicité.

𝗔𝗡𝗡𝗨𝗟𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🔵⚪ Le match de préparation prévu ce samedi 19 septembre face à Caen à la Trocardière est annulé Plusieurs absences au sein de l’effectif, liées notamment à des blessures et des maladies, ne permettent malheureusement pas de maintenir la… pic.twitter.com/8pcehVZlw2 — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) September 17, 2026

La Trocardière, un axe de progression

Le NBH a été solide à l’extérieur la saison dernière. C’est ce qu’il avait montré à Blois en s’imposant par deux fois au Jeu de Paume en quarts de finale des playoffs. Il veut désormais faire de son bilan à domicile un point fort. Rémy Valin entend transformer la Trocardière en véritable forteresse, en misant sur l’ambiance et le soutien du public. Le défi consiste maintenant à installer cette ferveur sur toute une saison. Le NBH est prêt à entamer l’exercice 2026-2027, et il commence dès ce samedi avec un déplacement à Antibes.