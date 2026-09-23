Betclic ELITE : la nouvelle programmation du samedi sur DAZN
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La saison 2026-2027 de Betclic ELITE débute ce vendredi 25 septembre avec Dijon – Strasbourg. Diffuseur du championnat de France, DAZN proposera de nouveau l’intégralité des rencontres cette saison, avec une évolution importante concernant la programmation du samedi.
La plateforme abandonne le multiplex proposé la saison dernière. À la place, les cinq rencontres du samedi seront réparties sur trois horaires : deux matches à 18h, deux à 18h30 puis une dernière affiche à 20h30. La saison passée, DAZN regroupait notamment quatre rencontres à partir de 18h, avec des coups d’envoi décalés et un multiplex dédié.
Deux matches à 18h, deux à 18h30 sur DAZN
Cette nouvelle organisation sera appliquée dès la première journée, samedi 26 septembre. Boulazac – Roanne et Chalon-sur-Saône – Limoges débuteront à 18h. Gravelines-Dunkerque – Le Mans et Saint-Quentin – Bourg-en-Bresse prendront ensuite le relais à 18h30.
Le créneau de 20h30 sera réservé à une affiche isolée. Pour cette première journée, Nanterre 92 accueillera l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez au Palais des Sports Maurice-Thorez.
La programmation du samedi 26 septembre :
18h : Boulazac – Roanne
18h : Chalon-sur-Saône – Limoges
18h30 : Gravelines-Dunkerque – Le Mans
18h30 : Saint-Quentin – Bourg-en-Bresse
20h30 : Nanterre – Pau-Lacq-Orthez
Toute la Betclic ELITE disponible sur DAZN
Le week-end commencera dès vendredi à 20h avec Dijon – Strasbourg. Deux rencontres compléteront la journée dimanche : Nancy – Paris à 16h30 puis Cholet – ASVEL à 19h.
DAZN commercialise actuellement son abonnement à 10,99 € par mois avec un engagement de douze mois, ou 15,99 € par mois sans engagement. La formule comprend notamment la Betclic ELITE parmi les compétitions accessibles sur la plateforme.
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