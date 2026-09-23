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Betclic ELITE : la nouvelle programmation du samedi sur DAZN

La Betclic ELITE reprend ce vendredi 25 septembre avec une nouvelle programmation sur DAZN. Le samedi, cinq rencontres seront désormais réparties entre 18h, 18h30 et 20h30, sans multiplex.
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Résumé
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Betclic ELITE : la nouvelle programmation du samedi sur DAZN
Depuis 2024, DAZN est le diffuseur de la Betclic Élite
Crédit photo : Sébastien Grasset
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La saison 2026-2027 de Betclic ELITE débute ce vendredi 25 septembre avec Dijon – Strasbourg. Diffuseur du championnat de France, DAZN proposera de nouveau l’intégralité des rencontres cette saison, avec une évolution importante concernant la programmation du samedi.

La plateforme abandonne le multiplex proposé la saison dernière. À la place, les cinq rencontres du samedi seront réparties sur trois horaires : deux matches à 18h, deux à 18h30 puis une dernière affiche à 20h30. La saison passée, DAZN regroupait notamment quatre rencontres à partir de 18h, avec des coups d’envoi décalés et un multiplex dédié.

Deux matches à 18h, deux à 18h30 sur DAZN

Cette nouvelle organisation sera appliquée dès la première journée, samedi 26 septembre. Boulazac – Roanne et Chalon-sur-Saône – Limoges débuteront à 18h. Gravelines-Dunkerque – Le Mans et Saint-Quentin – Bourg-en-Bresse prendront ensuite le relais à 18h30.

Le créneau de 20h30 sera réservé à une affiche isolée. Pour cette première journée, Nanterre 92 accueillera l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez au Palais des Sports Maurice-Thorez.

La programmation du samedi 26 septembre :

  • 18h : Boulazac – Roanne

  • 18h : Chalon-sur-Saône – Limoges

  • 18h30 : Gravelines-Dunkerque – Le Mans

  • 18h30 : Saint-Quentin – Bourg-en-Bresse

  • 20h30 : Nanterre – Pau-Lacq-Orthez

Toute la Betclic ELITE disponible sur DAZN

Le week-end commencera dès vendredi à 20h avec Dijon – Strasbourg. Deux rencontres compléteront la journée dimanche : Nancy – Paris à 16h30 puis Cholet – ASVEL à 19h.

DAZN commercialise actuellement son abonnement à 10,99 € par mois avec un engagement de douze mois, ou 15,99 € par mois sans engagement. La formule comprend notamment la Betclic ELITE parmi les compétitions accessibles sur la plateforme.

S’abonner à DAZN et suivre la Betclic ELITE

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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