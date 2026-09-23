Tyrese Maxey : « LeBron James est comme un grand frère »

Dossier phare de l’intersaison en NBA, LeBron James (2,03 m, 41 ans) a choisi les 76ers pour poursuivre sa carrière. À 41 ans, le « King » rejoint une équipe ambitieuse, aux côtés de Jaylen Brown, Joel Embiid et Tyrese Maxey (1,88 m, 25 ans). Ce dernier s’est dit très proche de l’ancien joueur des Lakers, n’hésitant pas à évoquer une relation presque fraternelle.

Tyrese Maxey: “A kid asked me the other day, 'are you and LeBron friends?'… I said, 'I guess we are friends. He's the old, old, old guy, but he's like one of my old friends.' It's funny because we're teammates now, co-workers, but it's kind of like a big brother situation.”… pic.twitter.com/eCkgBCXOqQ — Legion Hoops (@LegionHoops) September 22, 2026

Interrogé par Tomer Azarly de ClutchPoints, l’arrière de Philadelphie s’est confié sur la nature de sa relation avec LBJ. « Je m’entraîne avec LeBron tôt le matin, tout simplement parce que je m’entends bien avec lui. C’est marrant, il est comme un grand frère, une légende pour moi », a expliqué Mad Maxey.

«L’autre jour un gamin m’a demandé : « Vous êtes amis, LeBron et toi ? » J’y ai réfléchi. Je me suis adossé et j’ai répondu : « Tu sais, je suppose qu’on est amis. C’est un vieux de la vieille, mais c’est comme un de mes vieux amis. » C’est marrant parce qu’on est coéquipiers maintenant, collègues, mais c’est un peu comme une relation de grand frère ».

Tyrese Maxey informé de la décision de LeBron James ?

D’ailleurs, cette proximité ne date pas d’hier puisque les deux joueurs se côtoyaient déjà lors des années précédentes. De plus, à la faveur de cette entente, l’arrière de 25 ans a laissé entendre que les intentions du King lors de l’intersaison ne lui était pas totalement inconnues.

« Je ne vais pas dire que je savais et que je n’en ai parlé à personne, mais j’ai eu plusieurs conversations avec LeBron », a confié Mad Maxey. Toutefois, le double All-Star n’a jamais affirmé connaitre avec exactitude le choix de son nouveau coéquipier.

Ainsi, si leur association hors des parquets parait déjà bien établie, le défi majeur des hommes de Nick Nurse sera de composer une équipe stable malgré les statuts de superstars de plusieurs joueurs au sein de l’effectif.

Un défi sportif à la hauteur du talent des Sixers

Malgré sa saison statistique exceptionnelle l’an dernier avec 28,3 points, 6,6 passes et 4,1 rebonds de moyenne, Tyrese Maxey devrait voir son impact se réduire aux côtés de Jaylen Brown et Joel Embiid. Les deux joueurs opèrent souvent avec le ballon et représentent des options offensives privilégiées.

Nick Nurse et son staff devront ainsi trouver des solutions pour bien partager la gonfle et ne pas se retrouver avec des stars frustrées par leur utilisation.

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) - Jaylen Brown (Boston Celtics) Comparaison statistique entre deux joueurs Tyrese Maxey Jaylen Brown MJ 82 78 PTS 27,7 28,4 REB 4,1 6,8 PD 6,5 5 IN 1,7 1 CO 0,7 0,4

Dès lors, la présaison et le camp d’entrainement constitueront des rendez-vous primordiaux dans la saison des Sixers afin de créer une alchimie alors que la NBA ne laisse que peu de place aux tests et aux entrainements collectifs lors de son éreintante saison de 82 matchs et plus si affinité.