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Une dernière flamboyante pour le "Leite Show" en WNBA, Gabby Williams et Janelle Salaün sont revenues

Pour son dernier match de la saison WNBA, Carla Leite a brillé face à son ancien club de Golden State, où le duo Gabby Williams - Janelle Salaün a signé son retour à la compétition après la Coupe du monde.
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Une dernière flamboyante pour le "Leite Show" en WNBA, Gabby Williams et Janelle Salaün sont revenues
Carla Leite célèbre son dernier panier face à Golden State
Crédit photo : Jaime Valdez-Imagn Images
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Pas tout à fait satisfaite de sa saison rookie à Golden State, comme elle nous le confiait pendant la Coupe du monde, persuadée de pouvoir "faire beaucoup mieux", Carla Leite s'est donné raison pour son deuxième exercice WNBA.

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La Varoise a été absolument rayonnante tout au long de la phase régulière (16,1 points à 46% et 6,3 passes décisives) et a surtout terminé en beauté face à... Golden State. Fanny depuis la reprise post-Coupe du monde, le Fire a offert à ses supporters un succès de prestige contre les Valkyries en guise de bouquet final (90-82, a.p.).

Une victoire qui porte, comme souvent, la marque de Carla Leite : l'ancienne tarbaise a été clutch avec trois paniers de très haut niveau, un pour arracher la prolongation, deux autres pour définitivement prendre le dessus.

Elle termine avec une jolie fiche statistique : 18 points à 4/12, 3 rebonds et 6 passes décisives en 29 minutes.

Carla LEITE
Carla LEITE
18
PTS
3
REB
6
PDE
Logo WNBA
POR
90 82
GOL

En face, les Valkyries ont profité de cette soirée pour relancer leurs Mondialistes avant les playoffs. Préservées depuis leur retour de Berlin, Gabby Williams et Janelle Salaün ont ainsi rejoué.

Avec 41 minutes, la capitaine des Bleues n'a pas vraiment été économisée, et n'a pas ménagé sa peine pour éviter la déroute dans l'Oregon : 17 points à 6/19, 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions.

Gabby WILLIAMS
Gabby WILLIAMS
17
PTS
4
REB
4
PDE
Logo WNBA
POR
90 82
GOL

Sa coéquipière a elle cumulé 11 points à 4/7, 5 rebonds et 2 passes décisives en 20 minutes.

Janelle SALAÜN
Janelle SALAÜN
11
PTS
5
REB
2
PDE
Logo WNBA
POR
90 82
GOL

Tout juste arrivée, Aminata Gueye a fait le buzz sur les réseaux sociaux en réussissant un tir du milieu de terrain au shooting d'avant-match mais n'a pas fêté son premier match en WNBA.

"Régularisée" par Toronto, ce qui lui a permis de faire sauter la limite des 12 matchs, Ornella Bankole a célébré sa 13e apparition WNBA par l'une de ses prestations les plus complètes : 6 points à 2/6, 7 rebonds et 1 passe en 20 minutes à Chicago (défaite 85-97).

Ornella BANKOLE
Ornella BANKOLE
6
PTS
7
REB
1
PDE
Logo WNBA
CHI
97 85
TOR

Enfin, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Monique Akoa-Makani : finaliste l'an dernier, la Franco-Camerounaise ne disputera pas les playoffs cette fois et vit une fin d'exercice assez anonyme avec Los Angeles. Lors d'un revers à Las Vegas, elle s'est contentée de 3 points à 1/4, 3 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions.

Monique AKOA-MAKANI
Monique AKOA-MAKANI
3
PTS
3
REB
1
PDE
Logo WNBA
VEG
89 79
LAS

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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