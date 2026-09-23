Pas tout à fait satisfaite de sa saison rookie à Golden State, comme elle nous le confiait pendant la Coupe du monde, persuadée de pouvoir "faire beaucoup mieux", Carla Leite s'est donné raison pour son deuxième exercice WNBA.

La Varoise a été absolument rayonnante tout au long de la phase régulière (16,1 points à 46% et 6,3 passes décisives) et a surtout terminé en beauté face à... Golden State. Fanny depuis la reprise post-Coupe du monde, le Fire a offert à ses supporters un succès de prestige contre les Valkyries en guise de bouquet final (90-82, a.p.).

Une victoire qui porte, comme souvent, la marque de Carla Leite : l'ancienne tarbaise a été clutch avec trois paniers de très haut niveau, un pour arracher la prolongation, deux autres pour définitivement prendre le dessus.

And when they needed her most, she showed up 😎



Carla Leite dropped huge buckets down the line to help Portland win in OT!



2026 Postseason Push | @DKSports | Overtime | @CapellaU | #WNBASeason30 pic.twitter.com/zzpHYGf7kq — WNBA (@WNBA) 23 septembre 2026

Elle termine avec une jolie fiche statistique : 18 points à 4/12, 3 rebonds et 6 passes décisives en 29 minutes.

En face, les Valkyries ont profité de cette soirée pour relancer leurs Mondialistes avant les playoffs. Préservées depuis leur retour de Berlin, Gabby Williams et Janelle Salaün ont ainsi rejoué.

Avec 41 minutes, la capitaine des Bleues n'a pas vraiment été économisée, et n'a pas ménagé sa peine pour éviter la déroute dans l'Oregon : 17 points à 6/19, 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions.

Sa coéquipière a elle cumulé 11 points à 4/7, 5 rebonds et 2 passes décisives en 20 minutes.

Tout juste arrivée, Aminata Gueye a fait le buzz sur les réseaux sociaux en réussissant un tir du milieu de terrain au shooting d'avant-match mais n'a pas fêté son premier match en WNBA.

Already making herself at home 😌



Bienvenue à Ballhalla, Aminata!! pic.twitter.com/3679I2kb5a — Golden State Valkyries (@valkyries) 22 septembre 2026

"Régularisée" par Toronto, ce qui lui a permis de faire sauter la limite des 12 matchs, Ornella Bankole a célébré sa 13e apparition WNBA par l'une de ses prestations les plus complètes : 6 points à 2/6, 7 rebonds et 1 passe en 20 minutes à Chicago (défaite 85-97).

Enfin, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Monique Akoa-Makani : finaliste l'an dernier, la Franco-Camerounaise ne disputera pas les playoffs cette fois et vit une fin d'exercice assez anonyme avec Los Angeles. Lors d'un revers à Las Vegas, elle s'est contentée de 3 points à 1/4, 3 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions.