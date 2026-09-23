FIBA Intercontinental Cup : le Rytas Vilnius et Boca Juniors réussissent leurs débuts, Ronny Turiaf aux commentaires

La FIBA Intercontinental Cup 2026 a livré ses deux premiers résultats ce mardi 22 septembre au National Indoor Stadium de Pékin. Le Rytas Vilnius a dominé les RSSB Tigers (107-89) dans le groupe A, avant la victoire de Boca Juniors contre les Beijing Royal Fighters (88-78) dans le groupe B.

Ces deux succès placent provisoirement le Rytas et Boca en tête de leur groupe respectif. La phase de poules se poursuivra mercredi avec l’entrée en lice des Shanghai Sharks et de NBA G-League United.

Le Rytas Vilnius démarre la FIBA Intercontinental Cup avec 107 points

Le Rytas Vilnius a remporté le premier match de cette édition 2026 contre les RSSB Tigers (107-89). Le vainqueur de la Basketball Champions League prend ainsi les commandes du groupe A avant la deuxième rencontre de la poule.

Les RSSB Tigers devront réagir mercredi face aux Shanghai Sharks. Une deuxième défaite compliquerait les chances de qualification du représentant rwandais, puisque les deux premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales.

Le Rytas retrouvera pour sa part les Shanghai Sharks jeudi 24 septembre. Le résultat du match entre les champions de Chine et les RSSB Tigers déterminera l’enjeu de cette dernière rencontre du groupe A.

Boca Juniors bat le club hôte à Pékin

Boca Juniors a également réussi son entrée dans la compétition. Le vainqueur de la Basketball Champions League Americas s’est imposé contre les Beijing Royal Fighters (88-78), devant le public du club chinois.

Cette victoire permet à Boca de prendre la première place provisoire du groupe B. Le club argentin disputera son deuxième match jeudi contre NBA G-League United, finaliste des éditions 2024 et 2025.

Les Beijing Royal Fighters joueront dès mercredi face à la sélection américaine. Le club hôte devra obtenir un résultat pour rester en position de rejoindre les demi-finales.

Haven't seen an ARG big move like this in China since Luis Scola in 2019 😍#IntercontinentalCup I @BasquetBocaJrs pic.twitter.com/vl6gAZFT9f — FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) 22 septembre 2026

Ronny Turiaf aux commentaires à Pékin

Ronny Turiaf est également présent à Pékin pour cette FIBA Intercontinental Cup. L’ancien international français intervient notamment comme commentateur pendant la compétition.

Le champion NBA 2012 a commenté la victoire de Boca Juniors contre les Beijing Royal Fighters (88-78), comme il l’a montré sur son compte Instagram. Déjà ambassadeur de l’édition 2025, il avait aussi participé au lancement de la tournée du trophée 2026 à Pékin.

Deux nouvelles équipes entrent en lice mercredi

La deuxième journée de la FIBA Intercontinental Cup commencera mercredi 23 septembre avec la rencontre entre les Shanghai Sharks et les RSSB Tigers dans le groupe A.

NBA G-League United effectuera ensuite ses débuts contre les Beijing Royal Fighters dans le groupe B. La sélection américaine reste sur deux finales consécutives, toutes les deux perdues contre l’Unicaja Malaga.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales du samedi 26 septembre. Les équipes classées troisièmes disputeront le match pour la cinquième place, tandis que la finale est programmée dimanche 27 septembre à Pékin.